烏克蘭襲擊一艘俄羅斯油輪 黑海局勢日益緊張

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭的無人機在克里米亞大橋附近擊中一艘為俄軍運送燃料的俄羅斯油輪。之前稍早，一艘俄軍大型登陸艦被擊中。

烏克蘭海上無人機襲擊俄羅斯油輪之前的瞬間2023年8月5日

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一艘俄羅斯油輪8月4-5日夜間在刻赤海峽被一架烏克蘭無人機擊中，在黑海日益緊張的局勢下，連接克里米亞和俄羅斯的戰略橋樑的交通短暫中斷。

周五早些時候，一艘俄羅斯軍艦在黑海基地被一架烏克蘭無人機擊中。

烏克蘭安全部門一名消息人士周六向法新社證實說，"在夜間，烏安全局炸毀了一艘為俄軍運送燃料的俄羅斯聯邦大型油輪SIG號"，並稱，該船是"俄羅斯的主要油輪之一"。

這位消息人士補充說，這次新的"特別行動"是在烏克蘭領海內與海軍協調使用海軍無人機和炸藥"成功"實施的，並堅稱"船上裝滿了燃料，因此'煙花'從很遠處就能看到"。

據路透消息，俄羅斯官員周六早晨表示，一艘受到美國制裁的俄羅斯油輪在克里米亞的戰略大橋附近遭到無人機襲擊，油輪受損。

2014年被莫斯科吞併的克里米亞當局表示，對SIG號油輪的襲擊沒有造成人員傷亡，但克里米亞大橋的交通和輪渡暫停了幾個小時。

這艘油輪及其總部位於聖彼得堡的船東俄羅斯公司“Transpetrochart”自2019年以來一直因向駐敘利亞俄軍供應燃料而受到美國制裁。

俄羅斯聯邦海運和內河運輸局在電報群Telegram上發表聲明說，一架海軍無人機的襲擊在靠近水線的右舷炸開了一個洞。

在此之前，烏克蘭周五宣布，烏克蘭無人機成功襲擊了俄羅斯新羅西斯克黑海海軍基地，擊中了一艘俄羅斯大型登陸艦。