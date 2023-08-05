美蒙官員討論了幫助蒙古出口稀土的“創新方法”

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據路透社報導，美國國務院一位官員8月4日表示，美國和蒙古官員本周討論了“創造性的方法”，以確保這個依賴鄰國中國和俄羅斯善意的內陸國家能夠將重要的礦產商品推向世界市場。

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蒙古總理奧雲額爾登周三在華盛頓會見美國副總統哈里斯（Kamala Harris）後對路透社表示，蒙古將深化與美國在稀土和其他高科技應用礦產開採方面的合作。

奧雲額爾登周五與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行了會談，兩國官員並簽署了“開放天空”民航發展協議，雙方承諾進一步開展經濟合作。美國務院的一位官員向記者介紹，到明年，蒙古民用航空公司將可以直飛一個尚未決定的美國機場。

雙方還討論了如何落實美國國務院與蒙古礦業與重工業部於6月簽署的諒解備忘錄。該官員說，“在過去幾天里，我們進行了多次討論，探討了我們可以在哪些具體領域幫助蒙古了解其所擁有的資源、如何開採資源以及如何生產資源”。

該官員談到，“我們當然渴望幫助蒙古人找到創造性的解決方案，從而幫助他們更好地控制關鍵礦產和稀土元素的開採、勘探、提取和生產。”

在被問及如何確保蒙古能夠不受阻礙地出口此類商品時，這位官員說，蒙古地處內陸，“地緣政治形勢嚴峻”。“因此，我們討論了……非常有創意的方式，我們可以將這些商品……推向市場”。

稀土和銅對於包括防務裝備在內的高科技應用，以及美國總統拜登（Joe Biden）實現汽車市場電動化以幫助避免氣候變化的努力都至關重要。去年，中國的稀土產量佔世界總產量的70%以上。

就兩國經濟合作前景，美國國務院的聲明提及，“布林肯國務卿和奧雲額爾登總理承諾通過新的經濟合作路線圖更新美蒙經濟合作並使之現代化。國務卿表示將繼續支持蒙古在增強經濟韌性、加強能源和糧食安全、促進數字經濟、開發關鍵礦產資源以及向清潔能源過渡等方面所做的努力。”

此外，“兩位領導人討論了推進民主原則和維護基本自由的重要性，以及就關切的地區和全球安全問題進行建設性接觸的重要性”。