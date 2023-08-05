首批8名烏克蘭飛行員已準備接受F-16戰鬥機培訓

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據“政客”新聞網周五報導，首批參加美製F-16戰鬥機培訓的烏克蘭飛行員已經確定，這將使基輔離裝備先進戰鬥機更近一步，從而抵禦俄羅斯的進一步入侵。據一名美國官員和一名熟悉烏克蘭計畫的人士介紹稱，一旦幾個歐洲盟國制定出正式的培訓計畫並獲得美方批准，8名英語流利的烏克蘭飛行員就可以開始接受該戰機培訓。但具體的培訓時間尚不清楚。

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這名美國官員補充說，20名會說一些英語的烏克蘭飛行員最快本月就可以在英國開始語言課程。這可能就是烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）此前宣布在8月份開始F-16戰鬥機培訓時所指的內容。目前總共有32名，足夠兩個中隊使用的烏克蘭飛行員被確定可能參加培訓計畫，但英語水平仍然是一個障礙。

一個由11個北約國家組成的聯盟將幫助烏克蘭人學習如何駕駛F-16戰鬥機，預計大部分教學將在丹麥和羅馬尼亞進行。拜登政府仍在等待歐洲盟國提出正式培訓建議，但這位美方官員說，華盛頓“希望”在幾周內收到相關請求。

美國官員堅稱，F-16戰鬥機是用於烏克蘭中長期的防務需求，目的是讓俄羅斯在未來重演入侵該國前三思而行。拜登政府一再表示不支持基輔用西方援助武器在俄羅斯境內發動攻擊。據悉，烏克蘭官員已承諾不會使用F-16戰鬥機飛越俄羅斯主權領土並轟炸目標。