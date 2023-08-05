FT：中美正就爭議問題開闢新溝通渠道

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華盛頓與北京正試圖就兩國爭議問題開闢新的溝通渠道。中國高級官員楊濤周一在盛頓與美國高級官員討論了這一安排。

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《金融時報》昨天8月4日引述三位知情人士透露，華盛頓和北京將成立兩個工作組，專註於亞太地區問題和海事問題，並可能成立第三個工作組，專註於更廣泛的領域。

該報說，這是自美國國務卿布林肯今年6月訪問北京以來，中美兩國就解決爭議問題開闢新的溝通渠道的跡象。

此刻正值中美關係緊張之際，從中國在台灣周邊的強硬活動、拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的全面入侵，到北京對美國在印太地區的聯盟和嚴厲出口管制的擔憂。

中美兩國官員預計將在未來幾個月內充實細節。金融時報說，中國外交高官楊濤本周一在華盛頓與美國高級官員討論了這一安排。

據中國外交部網站說，7月31日“雙方圍繞中美關係和共同關心的國際地區問題坦誠、深入、建設性交換了意見”。並說“楊濤闡述了中方在台灣問題上的嚴正立場”。

FT引述第四位知情人說，雙方正在考慮舉行一系列會議，以明確目標解決棘手的問題，但美國不會重現前幾屆政府中的正式"對話"，因為批評人士現在認為這種對話過於注重過程而非結果。

就在美國國會共和黨人批評政府恢復與中國政府的高層互動之際，美國國會反感建立正式的"對話"，眾議院中國事務委員會主席邁克-加拉格爾（Mike Gallagher）稱這種互動為"殭屍接觸"。

諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）的執行合夥人庫爾特-湯（Kurt Tong）說："這將是幾年來在關鍵問題上重新建立系統性溝通（而非臨時性溝通）方面取得的第一個真正進展。"這是加強國家安全的一個非常重要的途徑，通過外交溝通明確潛在對手的意圖，以達到威懾和安撫的目的。

此前數月，美國高層官員曾因涉嫌中國間諜氣球事件而中斷了修復中美關係的努力。財政部長珍妮特-耶倫（Janet Yellen）最近訪問了中國，商務部長吉娜-雷蒙多（Gina Raimondo）不久也將訪華。

CSIS智庫的中國問題專家斯科特-肯尼迪（Scott Kennedy）說：“在事關戰爭與和平的關鍵問題上加強與中國的溝通非常符合美國的國家利益”。