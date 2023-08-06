南海中菲衝突: 美國務院重申支持菲律賓

馬尼拉指責中國海警向菲律賓船發射水炮，中國指責菲律賓船"非法"進入其水域。美國國務院發聲明支持菲律賓，重申《美菲共同防禦條約》的承諾，並援引國際法庭2016年7月的裁決說，中國對菲律賓專屬經濟區內的仁愛礁周圍海域的主張不合法。

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美國國務院在美東時間8月5日發布聲明，重申在南海問題上對菲律賓的支持說，面對中華人民共和國海岸警衛隊和海上民兵採取危險行動，阻撓菲律賓8月5日前往南海仁愛礁執行補給任務，美國與我們的菲律賓盟友站在一起。

該聲明說，中國船隻發射水炮並採取不安全的攔截動作，干擾了菲律賓合法行使公海航行自由，危及菲律賓船隻和船員的安全。

並說，中國此類行為不符合國際法，是對南海現狀的最新的威脅，直接威脅地區和平與穩定。通過阻止向仁愛礁駐紮的菲律賓軍人提供必要的物資，中國同時對菲律賓的合法海上作業進行了無端干涉。

美國國務院這個聲明援引國際法庭2016年7月做出的“具有法律約束力”的裁決說，中國對位於菲律賓專屬經濟區內的仁愛礁周圍海域的主張不合法。

該聲明還說，美國重申，根據1982年《海洋法公約》，仲裁裁決是終局裁決，對中華人民共和國和菲律賓具有法律約束力。美國呼籲中華人民共和國遵守仲裁裁決並尊重航行自由——這是所有國家都享有的權利。

重申道，對於菲律賓公共船隻、飛機和武裝部隊，海岸警衛隊的武裝攻擊，將援引美國根據 1951 年《美菲共同防禦條約》第四條做出的共同防禦承諾。