華日：俄羅斯和中國向阿拉斯加附近派遣大規模海軍巡邏隊

中俄美

俄羅斯和中國海軍船隊本周早些時候在阿拉斯加海岸附近巡邏，美國專家表示，這似乎是最大規模接近美國海岸的此類艦隊。美國派出四艘驅逐艦監視俄羅斯和中國船艦的動向。

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華爾街日報8月5日報道，據美國官員稱，11 艘俄羅斯和中國船艦駛近阿留申群島。這些船隻沒有進入美國領海，並已離開，它們受到四艘美國驅逐艦和 P-8 海神飛機的跟蹤。

據美國傳統基金會高級研究員、退役海軍上校布倫特-薩德勒（Brent Sadler）說，這是歷史上的第一次。在烏克蘭戰爭和台灣緊張局勢的背景下，此舉極具挑釁性。

美國北方指揮部在一份聲明中說，我們指揮部的空中和海上裝備開展了行動，以確保美國和加拿大的防務。並說，這次巡邏仍在國際水域，不構成威脅。

一名美國國防部官員說，美國出動了“約翰-麥凱恩”號驅逐艦、“本福爾德”號驅逐艦、“約翰-費恩”號驅逐艦和“忠勳”號驅逐艦對這個俄中船隊作出了反應，跟蹤其動向。除了這四艘驅逐艦外，還有美國海上巡邏和偵察機。

相比之下，當一支由七艘俄羅斯和中國船船艦組成的船隊去年九月在阿拉斯加阿留申群島附近活動時，只有一艘美國海岸警衛隊的驅逐艦在現場。

參議院軍事委員會共和黨成員、阿拉斯加州參議員丹-沙利文（Dan Sullivan）對美國的有力反應表示讚賞，他稱，這次俄中海軍的巡邏提醒人們，美國已進入一個需應對“獨裁侵略”的新時代。他認為，美國去年九月份的反應太"溫吞"，他鼓勵美國今後發出更強有力的信息。

該報道說，中俄海軍聯合巡邏是北極地區大國競爭的一部分，而北極地區正日益成為有爭議的領土。

此外，美國官員還認為，中俄海軍加強合作是為了對抗美國與日本、韓國和其他地區夥伴的聯盟。

五角大樓的最新國防戰略將中國視為對美國的主要長期威脅，同時也將俄羅斯描述為對華盛頓及其盟國的 "嚴重威脅"。

美國官員一直在密切關注北京和莫斯科之間加強合作的跡象。

自莫斯科2022年2月入侵烏克蘭以來，中國已成為俄羅斯最重要的貿易夥伴，美國國家情報總監7月的一份報告稱，中國向俄羅斯提供了可用於軍事和民用目的的關鍵技術。

但拜登政府官員表示，沒有跡象表明中國為莫斯科在烏克蘭的戰爭提供了致命的軍事援助。

俄羅斯和中國駐華盛頓大使館沒有立即回應華爾街日報的置評請求。