FT：美國科學家再獲核聚變能量突破

美國/核聚變

美國聯邦勞倫斯-利弗莫爾國家實驗室（llnl.gov）實驗產生的能量超過去年裡程碑式的測試。

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據《金融時報》8月6日消息，在核聚變反應中獲得了凈能量增益，這一結果應該使人們更加樂觀地認為，在實現無限、零碳能源的夢想方面正在取得進展。

自 20 世紀 50 年代以來，物理學家們一直試圖利用為太陽提供能量的核聚變反應，但直到去年12 月，還沒有任何研究小組能夠從該反應中產生比其消耗更多的能量--這種情況也被稱為點火。

金融時報說，據三位了解初步結果的人士稱，位於加利福尼亞州的聯邦勞倫斯-利弗莫爾國家實驗室的研究人員去年首次實現了點火，他們在7月30日的實驗中再次實現了這一突破，產生了比12月更高的能量輸出。該實驗室證實，其激光設施再次實現了能量增益，並補充說，正在對結果進行分析。

該實驗室補充說，自2022年12月在國家點火裝置上首次演示聚變點火以來，我們一直在繼續進行實驗，研究這一令人興奮的新科學機制。

在7月30日進行的實驗中，我們在國家點火裝置上重複了點火。按照我們的標準做法，我們計畫在即將舉行的科學會議和同行評審的出版物上報告這些結果。

據這個報道解釋，核聚變是將兩種氫同位素（通常是氘和氚）加熱到極高溫度，使原子核熔合，釋放出氦和以中子形式存在的大量能量。

儘管許多科學家認為核聚變發電站還需要幾十年的時間，但該技術的潛力卻不容忽視。核聚變反應不排碳，不產生長壽命的放射性廢物，理論上，一小杯氫燃料可以為一棟房子提供數百年的電力。

研究最廣泛的方法被稱為磁約束，它使用巨大的磁鐵將燃料固定住，同時將其加熱到比太陽還高的溫度。而 NIF採用的是另一種方法，即慣性約束，即向一個微小的燃料囊發射世界上最大的激光，引發內爆。