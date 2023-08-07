伊朗外長訪日 否認德黑蘭向莫斯科提供武器用於烏戰

日本/伊朗/烏克蘭

日本外務省宣布，伊朗外長阿卜杜拉希安將於周一在東京與日本外相林芳正舉行會談。他還將與日本首相岸田文雄舉行會談。

廣告 繼續瀏覽後續

自 2019 年以來，德黑蘭和東京之間首次舉行過這種級別的面對面會談。法新社報道，阿卜杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）在會見林芳正時說："我很高興有機會討論雙邊、地區和國際問題。”

日本是美國的忠實盟友，也是七國集團（G7）成員，甚至今年還是該集團的東道國，國際社會因德黑蘭的核計畫而對其實施經濟制裁，但日本一直與伊朗保持着友好關係。德黑蘭目前正積極尋求走出國際社會孤立局面的途徑。

自 2022 年以來，隨着伊朗對大規模示威活動的血腥鎮壓，以及烏克蘭戰爭爆發後伊斯蘭共和國與莫斯科關係的緩和，制裁措施更不斷加強。美國也指責德黑蘭向俄羅斯供應武器，包括沙赫德無人機。

據日本時事通訊社報道，伊朗外長在與林芳正會面之前對媒體說："我們在任何戰爭中都不會選邊站"，他否認德黑蘭向莫斯科提供武器。他補充說，伊朗 "從未向任何國家提供無人機用於烏克蘭"。

據日本 TBS 電視頻道援引幾位日本政府消息人士的話報道，日本將於周一再次呼籲伊朗停止向俄羅斯供應武器。

日本外務省在一份聲明中說，林芳正 "要求伊朗採取建設性措施，重申日本對俄羅斯入侵烏克蘭的立場"。

在今年 4 月與伊朗同行的電話交流中，林芳正再次表達了日本希望重返伊核協議的願望，該協議於 2015 年締結，但自美國於 2018 年退出後一直處於奄奄一息的狀態。伊朗隨後再次加強了核計畫。

德黑蘭正在與美國舉行間接會談，以期重啟該協議，但迄今未果。

日本外交部門在聲明中表示，東京 "嚴重關切伊朗的核活動"，並呼籲伊朗採取 "建設性措施，包括與國際原子能機構進行全面和無條件的合作"。

據日本共同網，阿卜杜拉希安隨後與日本首相岸田文雄舉行了會談。岸田直接表達了對伊朗擴大核相關活動的嚴重擔憂，並要求伊方完全無條件配合國際原子能機構（IAEA）。圍繞陷入僵局的伊核協議，阿卜杜拉希揚表示正在謀求通過談判使之恢復。