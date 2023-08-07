海洋污染

研究報告：海洋塑料數量略少 但垃圾碎片污染持續時間更長

國際 – 根據一組研究人員7日發布的最新估計，釋放到海洋中的塑料數量將遠低於科學家迄今為止的估計，每分鐘有470至540千噸垃圾最終彙入海洋；其中很大一部分是塑料垃圾。密度較大的垃圾碎片會沉積至海底，而密度較小的漂浮碎片則隨洋流流動，最終彙聚及累積在幾個亞熱帶環流區中。

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La pollution plastique des océans moindre en quantité mais plus durable, selon une étude le 07 août 2023
La pollution plastique des océans moindre en quantité mais plus durable, selon une étude le 07 août 2023 © Sipa/Mary Evans
作者： 法廣
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荷蘭和德國的科學家根據海岸、海洋表面和海洋深處觀測的大量數據進行了計算機建模，獲得上述預估。

他們在《自然地球科學》雜誌上發表的結論是，最終進入海洋的塑料比之前估計的要少得多，但漂浮的碎片更多。

漂浮塑料碎片的總量約為 320百萬噸，遠高於之前的估計。 這項研究的作者解釋說，“大部分塑料都是由大型物體大於 2.5 厘米，它們更容易漂浮在海上。”

該報告表示，從好的方面來解釋的話：表面上的大物體比微塑料更容易拾取。 但更糟糕的一面是：塑料在海洋中停留的時間也比之前想象的要長得多。

該研究的主要作者、荷蘭最古老的大學之一烏得勒支大學（Utrecht University）的米凱爾·坎多普 (Mikael Kaandorp) 表示：“這意味着阻止塑料垃圾的措施的效果需要更長的時間才能顯現出來。”他還警告說，“回到以前的情況將更加困難。如果我們現在不採取行動，影響將持續更長時間”。

面對地球上無處不在的塑料污染，2022 年 2 月，聯合國環境規畫署 (UNEP) 總部在內羅畢就一項具有法律約束力的條約原則達成一致，以減少海上塑料污染。 現在必須進行幾輪談判來兌現這一承諾。

在巴黎舉行的第二次談判期間，175 個國家決定在 11 月於肯尼亞舉行的下一次談判會議上制定未來“第一版”防止污染條約。

 

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