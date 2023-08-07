研究報告：海洋塑料數量略少 但垃圾碎片污染持續時間更長

海洋污染

國際 – 根據一組研究人員7日發布的最新估計，釋放到海洋中的塑料數量將遠低於科學家迄今為止的估計，每分鐘有470至540千噸垃圾最終彙入海洋；其中很大一部分是塑料垃圾。密度較大的垃圾碎片會沉積至海底，而密度較小的漂浮碎片則隨洋流流動，最終彙聚及累積在幾個亞熱帶環流區中。

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荷蘭和德國的科學家根據海岸、海洋表面和海洋深處觀測的大量數據進行了計算機建模，獲得上述預估。

他們在《自然地球科學》雜誌上發表的結論是，最終進入海洋的塑料比之前估計的要少得多，但漂浮的碎片更多。

漂浮塑料碎片的總量約為 320百萬噸，遠高於之前的估計。 這項研究的作者解釋說，“大部分塑料都是由大型物體大於 2.5 厘米，它們更容易漂浮在海上。”

該報告表示，從好的方面來解釋的話：表面上的大物體比微塑料更容易拾取。 但更糟糕的一面是：塑料在海洋中停留的時間也比之前想象的要長得多。

該研究的主要作者、荷蘭最古老的大學之一烏得勒支大學（Utrecht University）的米凱爾·坎多普 (Mikael Kaandorp) 表示：“這意味着阻止塑料垃圾的措施的效果需要更長的時間才能顯現出來。”他還警告說，“回到以前的情況將更加困難。如果我們現在不採取行動，影響將持續更長時間”。

面對地球上無處不在的塑料污染，2022 年 2 月，聯合國環境規畫署 (UNEP) 總部在內羅畢就一項具有法律約束力的條約原則達成一致，以減少海上塑料污染。 現在必須進行幾輪談判來兌現這一承諾。

在巴黎舉行的第二次談判期間，175 個國家決定在 11 月於肯尼亞舉行的下一次談判會議上制定未來“第一版”防止污染條約。