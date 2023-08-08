沙特國際會議促和 烏克蘭滿意 美國樂見中國與會

沙特阿拉伯8月5至6日在吉達（Jeddah）舉辦烏克蘭和平峰會，美國、日本等約40國派出高層官員參加，北京則由中國歐亞事務特別代表李輝代表出席會議。烏克蘭8月8日表示對沙特阿拉伯上周主持的和平會議表示滿意，美國則稱樂見中國參與峰會,未受邀的俄羅斯則被孤立。

,40國代表出席2023年8月5日到6日災沙特舉行的烏克蘭和平會議

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法新社報導：烏克蘭總統辦公室首長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示：“我們非常滿意峰會的結果。…沙特阿拉伯這場峰會，是在排練一個沒有任何地方會遭受（俄羅斯）野蠻侵略的世界。”

葉爾馬克介紹，峰會中同意召開下次會議，“但沒有確切日期”，他還說“會有更多國家參加”。他說，中國的代表參與所有活動。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）8月8日告訴記者：“我們確實相信中國參與峰會富有成效。…我們講了很久，如果中國願意扮演尊重烏克蘭領土完整性和主權的角色，在結束烏克蘭戰爭上發揮作用，這樣會很有成效。”美國總統拜登的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、代理副國務卿盧嵐（Victoria Nuland）也在吉達分別跟中國特使李輝見面。

俄羅斯去年2月發動侵略烏克蘭戰爭以來，北京一直未如國際社會的期許和要求對俄羅斯表態譴責，並於今年2月發布包括“尊重各國主權”、“停火止戰”、“啟動和談”、“停止單邊制裁”等12項內容的“關於政治解決烏克蘭危機的中國立場”文件。

中國外交部官網8日晚間刊出不具名發言人“答記者問”表示，李輝期間與各方進行廣泛接觸和交流，全面闡述中方立場主張，聽取各方意見建議，就政治解決“烏克蘭危機”推動凝聚共識，“各方充分肯定中方為勸和促談發揮積極作用”。

中國外交部發言人說，中方將繼續在“關於政治解決烏克蘭危機的中國立場”文件基礎上，加強與各方對話交流，為推動“烏克蘭危機”政治解決作出貢獻。

中央社分析說：作為俄羅斯的親近盟友，中國這次參加在吉達舉行的烏克蘭和平峰會受到關注。會前有分析說，李輝出席會議代表中國尋求和平解決方案的決心，而且還可防止這項活動成為“反俄和西方所主導孤立俄羅斯的多邊場合”。

雖然中國是俄羅斯的重要盟邦，但也已加強跟烏克蘭的外交關係，並未全面提供俄羅斯軍事支持。中國外交部8日表示，中方將加強與各方對話交流，為推動“烏克蘭危機”政治解決作出貢獻。

另一方面，吉達峰會後，中國外交部披露，中共中央政治局委員、外交部長王毅7日與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話時說，中俄兩國是“信得過、靠得住的好朋友、好夥伴”，並指中國對於俄烏戰爭會“秉持獨立公正立場”推動勸和促談。