澳大利亞政府稱參戰決策權歸屬於內閣而非議會

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據路透社報導，澳大利亞行政當局8月8日在回應聯邦議會質詢時表示，在該國的政治體制下，參戰的決定權在總理和內閣，而非議會。

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由阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）總理領導的工黨政府表示將加強問責制，要求在聯邦議會兩院發表部長聲明，“以便及時就行政當局參與重大軍事行動的決定進行辯論”。其還將設立一個可以接觸情報的議會委員會，以加強對重大國防行動的審查。

澳大利亞副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）在去年9月責成一個議會委員會審查如何作出參戰決定。自一次戰以來，澳大利亞已參與了10次衝突，最近一次是2015年的敘利亞戰爭。

該委員會在報告中指出，澳大利亞在其短暫的歷史上參與的許多戰爭都“因爭議而蒙上了污點”。報告說，澳洲過去參加的戰爭引發了公眾和政治辯論，討論政府如何致力於戰爭。澳大利亞憲法沒有提及戰爭決策權。

委員會稱，澳大利亞國防部反對擴大聯邦議會在戰爭中的權力，因為這將阻止該國對威脅作出快速反應，其戰略夥伴也將對澳大利亞的能力失去信心。一些學術論文提到了封鎖台海或南中國海的例子，認為澳洲需要能夠迅速作出反應。

馬爾斯周二表示，他同意委員會的主要建議，“這仍然是行政當局的決定”。他補充說，“重要的是，（聯邦）議會要有有效的機制來審查和辯論這些決定”。

澳大利亞政府在今年4月發表的《國防戰略審查》報告中提出，美國已不再是“印太地區的單極領導者”，而中國正在不透明的情況下進行大規模擴軍，因此澳洲正在全面整頓其國防力量並加強備戰狀態。澳大利亞的主要安全盟友美國正在增加其在該國境內輪換的部隊類型和數量，但在澳洲境內並沒有永久性基地。