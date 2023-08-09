日本新增逾750種對俄禁運物品 英國對俄軍外國供應商實施制裁

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日本經濟產業省8月9日開始施行《外彙及外國貿易法》修改政令，為了對持續入侵烏克蘭的俄羅斯加大制裁力度，新增包括二手車在內排氣量超過1900cc的乘用車等逾750個品類禁運對象。英國政府8日則宣布了該國史上最大規模針對俄總統普京獲取外國軍需品的打擊行動，包括在土耳其、迪拜、斯洛伐克和瑞士支持烏克蘭非法戰爭的個人和企業受到制裁。

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據共同社報導，自去年4月起，日本已經禁止向俄羅斯運輸每輛價值超過600萬日元（約合4.2萬美元）的高檔汽車，現在這些措施還包括髮動機容量超過1900cc的新舊汽油和柴油發動機汽車、電動汽車和混合動力汽車，以及大型汽車輪胎。自去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，其他關鍵商品的出口也被禁止，例如可轉為軍事用途的半導體、機床和機器人。

日本汽車在俄羅斯的需求量很大，根據日本財務省的數據，2022年出口到俄羅斯的二手車總量約為20萬輛，比上年增長約30%。日本經濟產業省估算由於此次措施，最新禁令將阻止2021年約20%的對俄出口。其他在日本被列入出口黑名單的物品包括鋼鐵等金屬、鍋爐和可用於維持俄羅斯工業活動的物資。

此外，英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）8日宣布對俄羅斯境外支持普京非法入侵烏克蘭的個人和企業實施22項新制裁，並對3家進口對俄羅斯戰場上使用的軍事裝備至關重要的電子產品的俄羅斯公司實施制裁。

克萊弗利表示，“今天具有里程碑意義的制裁措施將進一步削弱俄羅斯的武器庫，並關閉支撐普京目前正處於困境的國防工業的供應鏈網絡”。他強調，“那些維持俄羅斯軍事機器的人無處藏身。英國與七國集團（G7）夥伴一道，一再呼籲第三方立即停止為俄羅斯的侵略提供物質支持，否則將付出沉重代價。”

英國外交部稱，“我們將繼續與我們的國際夥伴合作，防止第三方供應武器，並歡迎採取更有力的行動，打擊不法軍事供應和規避制裁的行為。英國致力於保持國際努力，確保制裁有效，調查支持規避制裁的活動，並採取相應行動。我們歡迎第三國提供合作，採取措施應對其管轄範圍內向俄羅斯供應武器的行為。”

英方表示，“通過這一制裁方案，英國還採取進一步措施，打擊通過直接向俄羅斯供應武器和軍事部件積極支持普京的國家，包括伊朗、白俄羅斯和朝鮮。在這些新指認的國家中，有白俄羅斯戈梅利無線電廠，該廠正在維修俄羅斯的軍事裝備；伊朗帕拉瓦爾·帕爾斯公司，這是一家與伊朗政權有關聯的重要無人機製造商，還包括該公司的七名高管。伊朗負責向俄羅斯提供用於轟炸烏克蘭的自殺式無人機。”

英國已經對1612名個人和229個實體實施了制裁，試圖在經濟上孤立俄羅斯，但英方表示，最新措施是其迄今為止針對俄羅斯境外軍事供應商採取的最大行動。