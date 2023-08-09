美檢方：涉案水兵的母親曾鼓勵他向中國提供軍事細節

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據美聯社報導，美國檢方8月8日表示，一名被控向中國提供敏感軍事情報的美國海軍水兵的母親曾鼓勵他與一名中國情報官員合作，並告訴她的兒子這可能有助於他將來在中國政府找到一份工作。

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美國聯邦助理檢察官謝帕德（Fred Sheppard）在加州聖迭戈聯邦法院的聽證會上提出了這一指控，敦促法官不要釋放涉案水兵魏金超（Jinchao Wei、音譯）。檢方在法庭上沒有透露這名婦女的姓名。因此，美聯社無法找到她或能代表她發表評論的人。

報導指，魏金超是駐加州的兩名涉案水兵之一，他們被控向中國提供敏感軍事情報，包括作戰演習、海軍行動和重要技術資料的細節。檢方沒有說明這兩人是在一個更大的計畫中被同一名中國情報官員拉攏還是收買的。

美國司法部根據《間諜法》的一項法規對22歲的魏金超提出指控。該法規規定，收集或提供情報幫助外國政府屬於犯罪行為。魏金超在“埃塞克斯”號兩棲攻擊艦上服役，該艦停泊在美國太平洋艦隊所在地聖地亞哥海軍基地。調查人員表示，作為機械師副手，魏金超擁有訪問敏感國家安全信息的權限。涉案兩名水兵均不認罪。

檢方稱，出生於中國的魏金超於2022年2月在申請加入美國國籍時首次被一名中國情報官員接觸，並向該官員承認他知道這一安排可能會影響他的入籍申請。儘管如此，檢方說魏金超還是向該官員提供了“埃塞克斯”號和其他兩棲攻擊艦上武器系統和飛機的詳細信息。

聯邦助理檢察官謝帕德周二在反對釋放魏金超的辯詞中告訴法庭，魏金超聖誕節回家看望住在威斯康星州的母親時，她知道了兒子的安排。謝帕德說，她還鼓勵魏金超繼續幫助這名中國情報官員，因為這可能會在他離開美國海軍後為他在中國共產黨找到一份工作。

美聯社在一封電子郵件中詢問魏金超的辯護律師康福特（Jason Conforti）是否可以代表其母發言，並對檢方的指控作出回應。美聯社還詢問該律師能否提供魏母的聯繫方式。康福特沒有立即回復郵件。報導稱，謝帕德告訴法庭，這名情報人員告訴魏金超，他和中國政府願意讓他和母親飛往中國與他們當面會面，魏金超在網上搜索了今年春天飛往中國的航班。

謝帕德稱，這名官員還讓魏金超購買電腦和電話來傳遞信息，並說如果他提供收據，中國政府就會報銷相關費用。辯方律師康福特告訴法庭，魏金超不會對社會造成危害，也不再接觸任何軍事信息。謝帕德反駁說，魏金超的行為泄露了美國海軍艦艇上的敏感信息，使數千名水兵處於危險之中。法官裁定將他關押在聯邦拘留所，不得交納保釋金。

報導指，起訴書稱，魏金超包含多達50本手冊，其中包含美國海軍艦艇的技術和機械數據，以及即將舉行的演習中美國海軍陸戰隊員的人數和訓練細節。謝帕德說，魏金超在過去一年中從這一安排中獲利1萬至1.5萬美元。如果罪名成立，他可能面臨終身監禁。

美國司法部還指控駐紮在洛杉磯北部文圖拉縣海軍基地的26歲士官趙文恆（Wenheng Zhao、音譯）密謀向一名中國情報官員收取近1.5萬美元的賄賂，以換取2021年8月至至少今年5月期間涉及海軍演習、行動和設施的信息、照片和視頻。這些信息包括美國在印太地區舉行大規模軍事演習的計畫，其中詳細說明了美國海軍調動的地點和時間。