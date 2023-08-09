菲總統稱菲律賓未承諾從仁愛礁移除坐灘軍艦：若有協議現在就廢除

菲律賓/中國/南海

據菲律賓《每日詢問者報》報導，菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）8月9日向媒體重申，不存在從阿永金暗沙（中國稱仁愛礁，西方稱第二托馬斯淺灘）移走“坐灘”的“馬德雷山脈”號（BRP Sierra Madre）軍艦的協議，如果存在任何協議，他將予以廢除。

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小馬科斯在菲律賓總統通信辦公室的一段視頻中說，“我不知道有任何這樣的安排或協議，菲律賓將從自己的領土上移除自己的船隻，這裡指的是阿永金暗沙上的‘馬德雷山脈’號。”

小馬科斯補充說，“讓我進一步說明，如果確實存在這樣的協議，我現在就廢除該協議”。此前，中國外交部發言人8日發表聲明稱，“菲方多次明確承諾拖走在該礁非法‘坐灘’的軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領。菲方行為嚴重違反國際法和中國與東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》。中方再次敦促菲方立即從仁愛礁拖走‘坐灘’軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。”

小馬科斯此前表示，8月5日的水炮事件發生後已向中方發出了另一份普通照會。“我們繼續維護我們的主權。面對所有這些挑戰，我們將繼續維護我們的領土權利，並遵守國際法，尤其是《聯合國海洋法公約》，”小馬科斯當時說。

菲律賓國家安全委員會助理總幹事馬拉亞（Jonathan Malaya）周二表示，中方口中菲律賓的這一所謂承諾只是“他們的想象”。馬拉亞在線上採訪中對記者說，“我們早在埃斯特拉達總統時期就擱淺了這艘船。這個承諾是什麼時候作出的，又是誰說的？”

馬拉亞稱，“就菲律賓而言，阿永金暗沙位於我國專屬經濟區內，是菲律賓大陸架的一部分，我們在淺灘上駐有軍隊。我們主動佔有該淺灘”。他說，“菲律賓沒有也永遠不會同意放棄其對阿永金暗沙的主權權利和管轄權”。

此外，小馬科斯周三表示，菲律賓和美國“已經確定了具體步驟”，以保持美菲同盟關係“相關性並應對當前在國防、安全和經濟領域新出現的挑戰”。他沒有說明這些具體步驟是什麼，但指出其“證明了”馬尼拉和華盛頓之間“積極的雙邊關係”。

小馬科斯在菲律賓總統府會見美國-東盟商務理事會代表時說，“拜登總統和我已經確定了具體步驟，以確保我們的聯盟和夥伴關係保持相關性，應對當前在國防、安全和經濟領域新出現的挑戰”。他指出，“美國仍然是菲律賓的主要戰略投資和貿易夥伴”。

小馬科斯說，菲美作為傳統盟友之間的交往“基於雙管齊下的外交政策，即促進和平，當然還有國家利益”。他說，“通過加強我們各自和集體的能力，我們能夠促進我們兩國以及印太地區的安全、穩定和經濟繁榮”。

小馬科斯表示，“我當然歡迎美國政府承諾落實重大經濟舉措，我希望我們能夠看到這些舉措在接下來的幾個月中取得成果”。他說，正在推動進一步加強菲律賓與美國之間的經濟夥伴關係，特別是在“基礎設施、農業、清潔能源……和礦產等關鍵領域”。

小馬科斯說，“我們希望鞏固菲律賓作為美國戰略合作夥伴的地位，為電池應用加工關鍵礦產，我們希望菲律賓在電池開發和供應鏈方面從上遊走向中游。”