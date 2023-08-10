美日印澳聯合海上軍演 印將領：向世界發出一些信號

四國安全機制/聯合軍演

四方安全對話機制(QUAD)成員國美日印澳準備於8月11號開始在悉尼海岸開始馬拉巴爾海軍演習，這是此前在印度洋舉行的軍演首次在澳大利亞舉行。

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美國海軍第七艦隊司令卡爾·托馬斯中將周四8月10號在悉尼舉行的新聞發布會上表示，這次演習將提高四支部隊相互合作的能力。來自這四個國家的艦艇將與澳大利亞 F-35 戰鬥機以及 P-8 偵察機和潛艇一起參加演習。

四國海軍將領在悉尼共同與記者見面時，澳大利亞艦隊司令克里斯托弗·史密斯少指出：“馬拉巴爾演習強化了我們作為本地區合作夥伴共同努力的共同承諾，以確保我們維持一個穩定、繁榮和有彈性的地區，讓我們所有人都能享受到這一好處。”

他繼續說：“關注太平洋地區及其周邊地區對我們來說非常重要。我認為我們都同意並希望的是，人們無論身在何處都能以透明的方式運作，並支持國際社會基於規則的秩序。我們理解人們都有繼續成長和發展的雄心，這是值得讚揚的，但這與透明度有關，是為了確保我們支持那些基於規則的秩序，使我們所有人都能在我們前進的過程中受益，這一點在太平洋地區與世界其他地方一樣重要。”

美國海軍第七艦隊司令卡爾·托馬斯中將則指出：“我們四人還將有機會分享對當前真正具有挑戰性的時代的想法。因此，我們四個國家作為四國共同行動時所提供的威懾力是所有其他國家在這一地區行動的基礎…..”

他說：“關注太平洋地區及其周邊地區對我們來說非常重要。我認為我們都同意並希望的是，人們無論身在何處都能以透明的方式運作，並支持國際社會基於規則的秩序。我們理解人們都有繼續成長和發展的雄心，這是值得讚揚的，但這與透明度有關，是為了確保我們支持那些基於規則的秩序，使我們所有人都能在我們前進的過程中受益，這一點在太平洋地區與世界其他地方一樣重要。

印度海軍中將迪內什·特里帕蒂 (DINESH TRIPATHI) 告訴記者：“當我們聚在一起時，美國海軍和印度海軍確實邁出了一大步，因為我們在冷戰時期的歷史，我認為我們有了一個很好的開始。從那時起直到 2007 年，我們的澳大利亞海軍朋友們第一次在孟加拉灣參加，這標誌着其他事情。四個國家、四個民主國家可以在海洋領域合作，這向世界各地發出了一些信號。”

據路透社，2008 年，在中國抗議澳大利亞參加馬拉巴爾演習後，澳大利亞退出了所謂的四方機制。

儘管中國繼續批評該組織企圖遏制澳大利亞，但 "四方 "對話機制還是恢復了活力，澳大利亞也於2020年重新加入了 "馬拉巴爾 "計畫。