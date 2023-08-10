澳總理阿爾巴尼斯宣布10月首次赴美正式訪問，將受國宴款待

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澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）辦公室周四發表聲明稱，他將於10月下旬前往美國進行正式訪問，這是他自去年贏得大選以來首次訪問美國。阿爾巴尼斯將在 10月23日至26日為期4天的訪問期間與美國總統拜登（Joe Biden)等美方官員就澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）、氣候變化和關鍵礦產等話題舉行會談。

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澳洲總理辦公室通過聲明稱，“澳大利亞與美國的關係在規模、範圍和意義上都是獨一無二的，反映了我們兩國之間100多年的夥伴關係。此次訪問將為總理和總統提供一個加強這一重要關係並展望未來的機會。阿爾巴尼斯總理和拜登總統將在今年5月於日本廣島舉行的討論基礎上再接再厲，包括根據我們具有歷史意義的《氣候、關鍵礦產和清潔能源轉型契約》，推進雄心勃勃的氣候行動和向清潔能源的過渡。”

澳方聲明補充說，“兩國領導人將探討如何使澳大利亞和美國之間的經濟關係適應未來的機遇，以造福兩國的工人和企業。兩國領導人還將討論地區穩定與安全、澳英美三邊安全夥伴關係、加強科技合作以及共同打造一個開放、穩定和繁榮的印度-太平洋的重要性”。這將是阿爾巴尼斯作為總理首次正式訪問美國首都華盛頓。

阿爾巴尼斯說，“我很榮幸接受拜登總統的邀請，對華盛頓特區進行正式訪問。澳大利亞和美國的關係源遠流長，兩國之間有着深厚的友誼和信任，並共同致力於和平、法治和民主價值觀”。他補充說，“我的訪問是一個重要的機會，可以討論我們雄心勃勃的氣候和清潔能源轉型，以及建立一個強大、安全和繁榮的印度-太平洋的共同目標。”

白宮亦通過聲明宣布，“美國總統喬·拜登和第一夫人吉爾·拜登將於2023年10月25日接待澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯對美國進行正式訪問，訪問期間將舉行國宴。此次訪問將強調美國和澳大利亞之間深厚而持久的聯盟關係，以及兩國支持一個開放、穩定和繁榮的印度-太平洋的共同承諾。拜登總統和阿爾巴尼斯總理將討論加強兩國在關鍵問題上的合作，以確保美澳聯盟有能力應對不斷變化的地區和全球挑戰。”