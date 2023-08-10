美日印澳首次在澳洲近海舉行“馬拉巴爾”聯合演習

印太/國際/軍事

美日印澳將於8月11日在悉尼近海展開為期10天的“馬拉巴爾 2023”聯合海軍演習（Exercise Malabar 2023）。這是過往通常在印度洋舉行的該演習首次在澳大利亞上演。日本海上自衛隊和印度海軍艦艇在前往悉尼的途中停靠了太平洋島國所羅門群島和巴布亞新幾內亞，在中美摩擦之際凸顯了該地區的戰略重要性。

8月10日，美日印澳海軍代表在澳大利亞悉尼就即將舉行的“馬拉巴爾2023” 海上聯合演習出席新聞發布會。

廣告 繼續瀏覽後續

美國海軍第七艦隊司令、海軍中將托馬斯（Karl Thomas）周四在悉尼舉行的新聞發布會上說，這次演習“不針對任何一個國家”，並將提高四支部隊的互操作性。托馬斯說，“我們四國作為四方安全對話（夥伴）共同行動所提供的威懾力，是在本地區開展行動的所有其他國家的基礎”。他補充說，“大洋洲，澳大利亞東北部的島國……我們四國現在都在關注這些國家。”

今年的“馬拉巴爾”演習將於8月11日至21日舉行，以加強美日印澳作為四方安全對話國家部隊的互操作性，並致力於實現“自由開放的印度-太平洋”願景。演習結束後，澳大利亞皇家海軍和印度海軍還將接着舉行兩年一次的澳印聯合海上演習（AUSINDEX）。

印度西部海軍司令、海軍中將迪內斯（Dinesh K.Tripathi）說，自1992年冷戰結束時美國和印度舉行首次“馬拉巴爾”演習以來，世界發生了巨大變化。他提及，2007年澳大利亞首次參加這一初始時僅由印美兩國參加的演習，“向全世界發出了一些信號”。

2008年，在中國抗議澳大利亞參加“馬拉巴爾”演習後，澳方退出了四方安全對話機制。不過近年來，四方安全對話得以恢復，澳大利亞也於2020年重新加入了“馬拉巴爾”年度聯合海軍演習。

澳大利亞艦隊司令、海軍少將史密斯（Christopher Smith）說，“太平洋對我們非常重要”。他談到，“我們理解人們有繼續成長和發展的雄心壯志……但這與透明度有關”。澳大利亞的F-35戰鬥機、P-8偵察機和潛艇也將在演習中加入上述四國的艦艇行列參演。史密斯指出，“水下作戰空間被視為競爭和未來潛在衝突的前沿。”

史密斯表示，今年的“馬拉巴爾”演習在澳洲東海岸，而不是面向印度洋的西海岸舉行，是因為在上周結束的共有13個國家參加的“護身軍刀 2023”（Talisman Sabre 2023）大型聯合軍演結束後，附近有船隻。

去年的“馬拉巴爾 2022”聯合海軍演習在日本關東以南的太平洋上進行。