反腐：烏克蘭地方招兵官員統統被免 由傷殘老兵取代

烏克蘭/反貪腐

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）宣布解僱所有負責徵兵工作的地區官員，以根除允許應徵入伍者逃脫的腐敗制度。

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法新社基輔消息，澤連斯基總統今天8月11日在電報群Telegram 上宣布，在進行反腐敗調查之後，我們對於"非法致富、非法所得資金合法化、非法獲利、非法運送應徵士兵越境等行為的解決方案是：這些軍事專員全被免職"。

據法新社報道，澤連斯基總統說，在烏克蘭反腐機構、安全部門（SBU）和檢察官辦公室進行檢查後，已啟動112項刑事調查，發現在頓涅茨克、波爾塔瓦、文尼察、敖德薩、基輔等各地區都存在濫用職權的情況。他要求烏克蘭軍隊總司令瓦列里-紮盧傑尼（Valery Zaloujny）讓參加過抗俄侵略戰爭的老兵替換這些被解職的官員。

澤連斯基總統表示："這個系統必須由那些知道在戰時玩世不恭和腐敗就等於叛國的人來管理”。他認為，徵兵工作應由"上過前線或在戰爭中失去肢體或健康不能再入戰壕的士兵"來負責。

他承諾要懲罰那些犯有腐敗罪的人，並呼籲其他人如想"保住自己的軍銜，證明自己的尊嚴"，就"到前線去"。

今年7月底，烏克蘭當局宣布逮捕一名負責徵兵的前陸軍專員。此人涉嫌在俄羅斯入侵烏克蘭期間，在西班牙購買了一棟價值約 400萬歐元的別墅。

據法新社說，烏克蘭在俄羅斯入侵之前就是歐洲最貧窮的國家之一，而腐敗是烏克蘭的一大痼疾，打擊腐敗是歐盟為基輔繼續保持歐盟候選國地位設定的條件之一。

自今年年初以來，烏克蘭反腐敗機構曝光了兩起備受矚目的案件：

一是今年5月，該國最高法院的院長在一起涉及270萬美元（250 萬歐元）的腐敗案中被捕，並被拘留。

另外是在今年 1 月，一起涉及軍隊補給的案件導致各部委、地區和國家司法系統的大量人員辭職。