歐盟已向烏克蘭交付223800枚炮彈

歐盟/烏克蘭戰爭

歐盟一發言人周五宣布，歐盟已經向烏克蘭交付了223800枚炮彈，這是歐盟軍援烏克蘭炮彈計畫的第一部分。

2022年4月29日，檢查從美國特拉華州多佛空軍基地發往烏克蘭的 155 毫米彈藥包裹。

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法新社從布魯塞爾報道，一位歐盟發言人周五宣布，歐盟已經向烏克蘭交付了22萬3千800枚炮彈，這是歐盟向烏克蘭提供炮彈計畫的第一部分。為了幫助基輔對抗俄羅斯，歐盟計畫向烏克蘭提供共100萬枚炮彈。

今年3月份，歐盟批准了一個價值20億歐元的計畫，這一計畫是要從成員國的軍火庫中拿出100萬枚155毫米的炮彈送給烏克蘭，為基輔的聯合彈藥採購提供資金。

六月初發起反攻的烏克蘭軍隊抱怨彈藥短缺。

在這一20億歐元炮彈計畫的第一階段，也就是從2月9日到5月31日，歐盟已經撥給成員國10億歐元，相當於炮彈計畫成本的大約一半。

歐盟發言人彼得·斯塔諾（Peter Stano）周五表示：“歐盟成員國交付了大約22萬3千800枚炮彈，包括遠程自行火炮、精確制導彈藥和迫擊炮彈藥，另外還有各種類型的2300枚導彈。”

根據歐盟，所提供的這些彈藥的總價值達11億歐元。

5月底，歐盟外交政策負責人博雷利宣布，截至5月底，歐盟已交付20萬枚炮彈。

但是，歐盟及其成員國似乎遠遠達不到明年春天前生產100萬枚炮彈的目標。2月份時，一些歐洲國家就在懷疑是否有能力提供100萬枚炮彈。

就歐盟炮彈計畫的第二部分，歐盟的防禦機構正在與歐洲的155毫米彈藥製造商談判聯合採購合同。

歐盟“預計將在未來幾周內與工業界簽署框架合同，這樣，成員國就可以下訂單了。”

所有的合同都必須在9月底之前簽訂，這樣才能進入歐盟的炮彈交付計畫。