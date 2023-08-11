特朗普推翻選舉結果案：檢察官建議2024年1月2日開庭

美國前總統特朗普被控試圖推翻2020年美國總統選舉結果，檢察官10日建議聯邦法院能夠把開庭日期定在2024年1月2日。

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8月10日星期四，就美國前總統特朗普被指控試圖推翻2020年美國總統選舉結果一案，美國檢察官希望聯邦法院能夠把開庭審判特朗普的日期定在2024年1月2日。

2020年連任失敗的特朗普被看作是下屆美國總統選舉共和黨的提名熱選人，在上述開庭日期的兩個星期後，共和黨開始黨內初選。

美國司法部特別檢察官史密斯8月1日在華盛頓公開起訴書稱，特朗普因涉嫌試圖推翻2020年美國大選結果被提起刑事指控，該起訴書多次提到特朗普的推特賬戶。9日公布的法庭文件顯示，史密斯於今年1月17日獲得要求推特提供特朗普賬戶信息的搜查令。2月9日，推特交出搜查令要求的所有信息。文件稱，該公司因沒有按時提供這些信息而被罰款35萬美元。

另外，在是否應該將搜查令一事告知特朗普的問題上，史密斯辦公室和推特產生分歧。推特最初被要求就此事向特朗普保密，以防調查受到影響，但推特以違法為理由表示反對。今年6月，該公司獲准向特朗普提供關於搜查令的部分信息。

9日，特朗普在其創設的社交平台“真相社交”上說，司法部“秘密攻擊”了他的推特賬戶，這項調查的目的是阻止其重返白宮。

2021年1月6日，大批特朗普支持者強行闖入美國國會大廈，試圖阻止美國國會聯席會議確認美國新當選總統。騷亂事件造成包括1名國會警察在內的5人死亡、約140名執法人員受傷。“國會山騷亂”發生後，推特等社交平台封禁了特朗普的賬戶。2022年11月，其賬戶被推特恢復。