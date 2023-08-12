夏威夷大火歷史名鎮化灰燼 至少80人遇難

美國/夏威夷火災

美國夏威夷在經歷了幾場大火後，仍在清點死亡人數，其中一場大火使茂宜島上一個歷史悠久的小鎮化為灰燼。拜登宣布夏威夷處於“自然災害狀態”以發放大量聯邦援助。

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夏威夷大火重災區茂宜島縣今天周六表示，在大火中遇難的人數為80人，並補充說有1418人被安置在緊急避難所。當地法院已開始調查當局對這場危機的管理，當地居民對危機管理提出指責。

法新社發自茂宜島的報道說，倖存者們開始返回曾是夏威夷王國首都的拉海納鎮，他們驚慌地看着幾乎被大火夷為平地的城鎮，心中充滿疑問。

總檢察長開啟調查

一名不願透露姓名的男子說：“政府在哪裡？他們人在哪裡？"。當地居民威廉-哈里（William Harry）也向法新社抱怨說，當地人只能依靠椰子網--口口相傳獲得信息。

危機期間，茂宜島多次斷電，911 緊急求救電話在該島的某些地區停止工作，火災警報器也沒有啟動。

夏威夷負責危機管理的機構發言人告訴美國有線電視新聞網，已經通過居民的手機和視聽媒體播發了警告信息。

在拉海納，據海岸警衛隊稱，數十名措手不及的居民，不得不跳海逃生。

在這一頗具爭議的背景下，美國太平洋州總檢察長安妮-洛佩茲（Anne Lopez）展開了一項調查，以"了解火災發生前和發生期間所做的決定"，這項審計將公之於眾。

警犬搜尋屍體

這次大火造成的死亡人數超過了1960 年的海嘯，當時夏威夷島上有 61 人喪生。

縣警察局長約翰-佩萊蒂埃（John Pelletier）周四表示，可能有多達 1000 人下落不明。他強調說，這並不意味着他們已經正式失蹤或死亡。

據該郡稱，來自檀香山的搜救隊在警犬的陪伴下已抵達茂宜島搜尋屍體。

法新社記者觀察到，在拉海納這個擁有 1.2 萬人口的小鎮上，無數房屋、商店和汽車都被大火吞噬。

44 歲的安東尼-拉普恩特（Anthony La Puente）發現，在他生活了16年的房子里，灰燼還冒着熱氣，而房子中間的水壺卻奇怪地倖存了下來。

他告訴法新社記者：“你從小到大一直用的東西，你記憶中的東西找不見了，"這很讓人難過”。

由於供水管網部分受損，即使那些發現自己的房屋完好無損的人也被警告有潛在的健康風險。

一些人擔心會有搶劫者。當地政府只允許能夠證明自己在事件發生前就住在拉海納的人返回，並宣布了夜間宵禁。

發放聯邦資助

周四，喬-拜登總統宣布夏威夷處於自然災害狀態，這將使大量聯邦援助得以發放，用於資助救災、緊急安置和重建工作。

目前正在太平洋上過境的颶風"多拉"的威力助長了強風，強風又助長了大火。面對火勢的迅猛發展，拉海納的倖存者不得不頭也不回地逃離。

據Ekolu Brayden Hoapili 告訴法新社，這場大火"像地獄一樣猛烈"，他為自己不得不"丟下很多人"逃跑而感到傷心。

周六，消防員繼續在阿茲拉海納撲滅旺火苗，控制火勢。

據專家稱，這些毀滅性的大火發生在全球極端天氣頻發的夏季，包括美國南部的強烈熱浪，這些現象都與全球變暖有關。

由於茂宜島今年降雨量比往年少，火勢更容易蔓延。據美國乾旱監測中心（US Drought Monitor）的數據，拉海納所在的茂宜島西部目前正經歷"嚴重"到"中度"乾旱。