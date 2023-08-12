尼日爾支持政變者示威 西共體推遲部署干預重要會議

尼日爾/西非經共體/干預

尼日爾數以千計支持政變者上街遊行示威。同時，西非國家經濟共同體“推遲”了部署干預部隊的重要會議。

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法新社8月12日尼亞美報道，尼日爾發生政變，總統穆罕默德-巴祖姆被推翻，數以千計支持政變軍方的人再次上街遊行示威。

據地區軍方消息來源稱，原定於周六在加納首都阿克拉（Accra）舉行的會議因"技術原因"被無限期推遲。

西非國家經濟共同體（ECOWAS）的參謀長們原定向其領導人通報"最佳方案"，以跟進啟動部署"待命部隊"的決定。

這次會議本應在西非經共體首腦會議在阿布賈召開兩天後舉行，那次會議授權進行可能的軍事干預以恢復尼日爾的憲法秩序。

西非軍事干預的時間表和細節尚未公布。不過，科特迪瓦總統瓦塔拉（Alassane Ouattara）認為"儘快"進行干預是可能的。科特迪瓦將參加干預部隊。

尼日爾外長哈蘇米-馬薩烏杜（Hassoumi Massaoudou）周六在推特上說："西非經共體正在認真考慮的軍事方案並不是對尼日爾及其人民發動戰爭，而是針對劫持人質者及其同夥而採取的警察行動。

與此同時，周五在尼亞美的法國基地附近聚集了數千名支持奪權軍人的示威者。他們平靜地高呼"打倒法國，打倒西非經共體"的口號，揮舞着俄羅斯和尼日爾國旗，呼喊支持政變軍隊，特別是其領導人阿卜杜拉哈曼-蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍。

尼日爾軍人將該國的前殖民國家法國作為主要攻擊目標，指責法國是西非經共體干預決定的幕後黑手。

法國是尼日爾政變前的盟友，也是被推翻總統巴祖姆的堅定支持者，目前約有150名法軍與尼日爾軍隊合作，共同打擊薩赫勒地區的聖戰組織。

布林肯震驚

在7月26日推翻穆罕默德-巴祖姆（Mohamed Bazoum）總統的政變發生兩個多星期後，人們對他的擔憂與日俱增，據聯合國稱，他與妻子和兒子被關押在"不人道"的條件下。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周五表示，他"震驚"於尼日爾軍方拒絕釋放巴祖姆先生的家人以示"善意"。

據巴祖姆先生身邊的人說，尼亞美的新主人（政變者）"威脅"說，如果發生進行武裝干預，他們就會攻擊巴祖姆先生。

巴祖姆的一位顧問向法新社保證說："干預是有風險的，他（巴祖姆）意識到了這一點，但他認為，恢復憲法秩序是必要的，不管有沒有他"，因為"法治比他本人更重要"。