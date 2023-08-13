中國工程師車隊在巴基斯坦西南部遇襲

巴基斯坦/襲擊/中國

中國駐卡拉奇總領事館稱，周日在巴基斯坦西南部，俾路支解放軍（BLA）在瓜達爾港附近襲擊了一支載有中國工程師的車隊，未造成中國人員傷亡。襲擊者有兩人喪生。巴基斯坦士兵四人受傷。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，8月13日，一支運送中國工程師前往巴基斯坦西南部由北京資助的瓜達爾港的車隊受到俾路支解放軍（BLA）武裝分子的襲擊。

中國駐卡拉奇領事館發言人在一份聲明中說："當地時間上午 9 時 17 分（......），一支來自瓜達爾港項目的中國車隊從瓜達爾機場返回港區途中遭到路邊炸彈和槍擊。沒有中國公民傷亡。

俾路支解放軍分離主義組織在早些時候的一份聲明中說，他們的兩名戰士在對前往瓜達爾港的中國工程師車隊發動的襲擊中“犧牲”。

一名巴基斯坦高級警官告訴法新社記者："行動結束時，兩名襲擊者被消滅"，並補充說，有四名巴基斯坦士兵受傷。該警方官員補充說：襲擊的"目標是中國工程師，但他們沒有受傷"。

法新社說，經常誇大戰果的俾路支省解放軍聲稱，有四名中國工人和九名巴基斯坦士兵在襲擊中喪生。

參議員、該省內政部長前代表薩爾法拉茲-艾哈邁德-布格提在社交網絡 X（前 Twitter）上說，沒有中國公民在襲擊中喪生。

過去曾有各種俾路支分離主義組織聲稱對龐大的中巴經濟走廊（CPEC）有關的項目發動過數次襲擊。巴基斯坦部署了數千名安全人員來應對北京利益受到的威脅。

中巴經濟走廊是一個大型基礎設施項目的基石，中國將在該項目上投入 500 多億美元（420 億歐元）。

這些項目往往在該省引起強烈不滿，特別是在分離主義團體中，他們認為當地居民並沒有從中受益，因為大部分工作機會都給了中國工人。

2019年5月，俯瞰瓜達爾港的豪華酒店遭到襲擊，造成至少 8 人死亡。

再早六個月，中國駐卡拉奇領事館遭到襲擊，造成至少四人死亡。卡拉奇是巴基斯坦最大的城市，也是巴基斯坦的經濟和金融首都。

巴基斯坦俾路支解放軍聲稱這些襲擊都是他們發動的，並以伊斯蘭堡和中國攫取當地資源為由，來為他們的行動辯解。