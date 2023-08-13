台灣副總統賴清德過境美國抵達紐約 中國強調“反台獨”

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台灣副總統賴清德在美東時間8月12日晚間抵達紐約，開始過境美國。北京似乎對這位台灣民進黨總統候選人可能與美方政治人物會面感到不安，承諾將做出堅決回應。

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中央社指出，相比於對蔡英文總統之前過境美國，中國外交部對賴清德過境美國做出的回應更刻意強調“反台獨”。

據法新社發自北京的報道說，中國周日承諾將對台灣副總統賴清德的美國之行採取"堅決措施"予以回應，因為中國認為他此次訪美觸犯了中國對台灣的主權要求。

儘管台灣當局稱，賴清德先生只是在前往巴拉圭參加該國新總統就職典禮途中"過境"美國，但北京認為，賴清德可能會在紐約過境期間與美國政治人物會面。法新社說，這位強烈主張台獨的台灣副總統是北京眼中的一匹“黑馬”。

中國外交部一名發言人周日表示："中方堅決反對美國與台灣進行任何形式的官方接觸，堅決反對鼓吹台灣獨立的分裂分子前往美國"。

該發言人在聲明中強調，"中國正密切關注"賴清德的訪問，並將採取堅定有力的措施捍衛中國的主權和領土完整"。

今年4月，中國軍隊在台灣周邊組織了為期三天的演習，以回應美國眾議院議長凱文-麥卡錫（Kevin McCarthy）和過境美國的台灣總統蔡英文會面。

賴清德在推特上寫道：很高興來到紐約市，這個“大蘋果”，自由、民主和機會的象徵，也很高興見到前來接機的台灣駐美代表蕭美琴和美國在台協會執行理事英格麗-拉爾森（Ingrid Larson又名藍鶯）。

法新社說，在華盛頓和台北沒有外交關係的情況下，美國在台協會實際上充當了美國在台灣的大使館。

台灣總統府周日發布了一段賴清德抵達紐約一家酒店的視頻，支持者們揮舞着“台獨支持者”通常使用的旗幟，以及美國和台灣國旗迎接他。

賴清德是接替現任總統蔡英文的下屆總統候選人之一。他們兩人都來自支持獨立的民主進步黨（PDP）。

2016 年，隨着蔡英文當選台灣總統，北京與台北的關係惡化。與前任不同，蔡英文總統拒絕按照中國政府的要求，將台灣和中國大陸視為同一個"中國"實體的一部分。此後，中國加大了對台灣的外交和經濟壓力。

中國軍用飛機經常侵入台灣的防空識別區（Adiz）。在賴清德出發前一周，中國在台灣周邊的軍事存在比往常更多。

北京周日表示，台灣海峽緊張局勢的主要原因是台灣當局企圖依靠美國獲得獨立，而美國則堅持利用台灣遏制中國"。

美國於1979年給予中華人民共和國外交承認，但它仍然是台灣最強大的盟友和主要武器供應國。