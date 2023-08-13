美聯社罕見拍到黎智英在獄中 披露囚禁情況

香港/黎智英

美聯社8月13日公布了一幅難得拍到的香港民主人士和媒體出版人黎智英在獄中的照片。據拍攝的記者說，在每天放風的50分鐘，烈日下，75歲的黎智英獨自走在看似5×10米的圍欄里，四周布滿鐵絲網，然後回到沒有空調的牢房。

2023年7月28日，星期五，黎智英走過香港赤柱監獄。美聯社說，難得見到這位75歲的出版商和著名民運人士。

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據拍攝到黎智英獄中照片的美聯社記者路易絲-德爾莫特（Louise Delmotte）說，黎智英（Jimmy Lai）曾是一名報刊出版人，也是香港最著名的民主活動家之一，在等待可能將他終身監禁的審判期間，他每天要在戒備最森嚴的監獄中單獨囚禁約23個小時。

在美聯社最近幾周拍攝的獨家照片中，可以看到75歲的黎智英穿着短褲和涼鞋，手裡拿着一本書，被兩名赤柱監獄的獄警跟着。與2021年2月最後一次被拍到時相比，他看起來更瘦了。

黎智英每天獲准外出鍛煉50分鐘。與其他大多數囚犯踢足球或集體鍛煉不同，賴昌星在香港夏日刺眼的陽光下，獨自走在一個看似 5×10 米（16×30 英尺）的圍欄里，圍欄四周布滿鐵絲網，然後再回到監獄裡沒有空調的牢房。

黎智英是現已解散的《蘋果日報》的發行人，他於2020年12月從公眾視線中消失，此前他根據北京實施的安全法被捕，該法旨在鎮壓2019年開始的大規模民主運動，數十萬人走上街頭。已有 250 多名活動人士根據安全法被捕，並消失在香港的法律體系中。

美聯社這個報道說，以前，攝影師可以在荔枝角另一個拘留中心看到還押候審的活動人士往返法庭的身影。2021 年，當局開始阻擋這一視線，讓被拘留者走過一條有頂棚的通道。

在另一起案件中，上訴法院將於周一就黎和其他六名活動人士對其四年前組織和參與未經批準的集會的定罪和量刑提出的質疑作出裁決。其他六人是李卓人（Lee Cheuk-yan）、吳靄儀（Margaret Ng）、梁國雄（Leung Kwok-hung）、何秀蘭（Cyd Ho）、何俊仁（Albert Ho）和李柱銘（Martin Lee）。

黎智英是英國籍，但他被指控與外國勢力勾結危害國家安全，以及密謀呼籲對香港或中國實施制裁或封鎖。他還面臨著一項陰謀印刷煽動性出版物的指控，根據殖民地時期的一項法律，該法越來越多地被用來鎮壓不同政見者。

他的審判原定於去年 12 月進行，但在香港政府呼籲北京阻止他聘請英國律師後，審判被推遲到 9 月。

黎智英的兒子塞巴斯蒂安今年5月在向美國國會-行政部門中國委員會（Congressional-Executive Commission on China）發表的一份聲明中說："我父親之所以被關在監獄裡，是因為他幾十年來一直對權力說真話。

塞巴斯蒂安-黎說，“儘管他失去了一切，可能會死在獄中，但他仍在對權力說真話，拒絕沉默”。"作為他的兒子，我感到非常自豪。

黎智英每月可以接受兩次 30 分鐘的親朋探訪。他們被玻璃隔開，通過電話交流。

在另一起案件中，他於去年12月被以欺詐罪判處近六年監禁。

今年5月，一家法院駁回了黎智英要求停止對其安全案審判的請求，理由是該案是由香港領導人挑選的法官審理的。這背離了1997年前英國殖民地回歸中國後，中國承諾保留50年的普通法傳統。

黎智英患有糖尿病，並於2021年在羈押期間被診斷出患有高血壓，但他卻被作為A類囚犯對待，而A類是犯有最嚴重罪行（如謀殺）的囚犯。