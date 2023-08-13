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菲律賓與中國海警熱線電話停用
菲律賓海岸警衛隊（PCG）與中國海岸警衛隊的"熱線"現已停用，目前只有菲律賓外交部與中國政府的直接溝通渠道。
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CNN 8月12日馬尼拉消息，西菲律賓海警隊（PCG ）發言人傑伊-塔里埃拉（Jay Tarriela）說，“我們不再使用與中國海岸警衛隊（CCG）的熱線...它已不復存在... 它沒有給我們帶來多少好處。我們從中一無所獲"。
塔里埃拉說，菲律賓前總統羅德里戈-杜特爾特於2016年在北京簽署了一份諒解備忘錄，決定設立這條熱線。一年後，該熱線啟用。
他說："我要說的是，在過去六年中發生的所有海事事件（與中國發生的海事事件），甚至在上屆政府執政期間，都曾嘗試使用過這條熱線。遺憾的是，這條熱線從未真正產生過積極的效果，沒有給我們一個對話的機會”。
在8月5日的事件中，北京給馬尼拉蒙上了陰影：一艘中國海警船對正在向仁愛礁（托馬斯第二淺灘）運送補給的菲律賓船隻使用了水炮。
去年 1 月，小費迪南德-馬科斯總統訪問北京時，中國海警隊與菲律賓海警隊之間的諒解備忘錄沒有續簽。塔里埃拉補充說："這是中國大使館提出的諒解備忘錄之一，但這次沒有續簽。