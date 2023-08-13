菲律賓與中國海警熱線電話停用

菲律賓/中國/南海

菲律賓海岸警衛隊（PCG）與中國海岸警衛隊的"熱線"現已停用，目前只有菲律賓外交部與中國政府的直接溝通渠道。

2023年8月5日，中國海警船使用水炮攻擊正在為駐紮在南海第二托馬斯淺灘的菲律賓部隊執行補給任務的菲律賓海警船。

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CNN 8月12日馬尼拉消息，西菲律賓海警隊（PCG ）發言人傑伊-塔里埃拉（Jay Tarriela）說，“我們不再使用與中國海岸警衛隊（CCG）的熱線...它已不復存在... 它沒有給我們帶來多少好處。我們從中一無所獲"。

塔里埃拉說，菲律賓前總統羅德里戈-杜特爾特於2016年在北京簽署了一份諒解備忘錄，決定設立這條熱線。一年後，該熱線啟用。

他說："我要說的是，在過去六年中發生的所有海事事件（與中國發生的海事事件），甚至在上屆政府執政期間，都曾嘗試使用過這條熱線。遺憾的是，這條熱線從未真正產生過積極的效果，沒有給我們一個對話的機會”。

在8月5日的事件中，北京給馬尼拉蒙上了陰影：一艘中國海警船對正在向仁愛礁（托馬斯第二淺灘）運送補給的菲律賓船隻使用了水炮。

去年 1 月，小費迪南德-馬科斯總統訪問北京時，中國海警隊與菲律賓海警隊之間的諒解備忘錄沒有續簽。塔里埃拉補充說："這是中國大使館提出的諒解備忘錄之一，但這次沒有續簽。