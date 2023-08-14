日本內閣報告將中國地產市場視為全球經濟風險

中國經濟

日本內閣發布世界經濟報告，分析中國房地產市場走衰，地方財政破產，年輕人高失業率，中美經濟摩擦...。

楊惠妍控股的房地產公司碧桂園的標識。該公司正面臨嚴重的財務困難。

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據共同社消息，日本內閣府8月14日發布名為《世界經濟潮流》的分析報告，將中國房地產市場以及地方財政惡化或導致經濟下行，作為未來的風險因素, 並認為有必要關注中國年輕人失業率的上升。

這個報告還指出，解決或緩和美中圍繞半導體等領域的貿易摩擦“並非易事”。

據報告分析，中國房地產市場的低迷導致地方政府依賴的土地使用權轉讓收入減少。此外，地方政府存在不計入官方統計的隱形債務。一旦地產企業、地方財政等破產，貨幣緊縮、消費者信心的下滑，恐怕將拖累經濟。

該報告還就中國年輕人失業指出，由於應屆大學畢業生增加，和白領崗位不足等原因，城市的16至24歲勞動力失業率創歷史的新高。除了消費與地產交易停滯外，還可能導致產能低迷。

關於美中摩擦，報告認為，美國國內增設半導體生產基地、鋰離子電池轉移至北美生產等趨勢未來將持續。此外，在美中經濟脫鉤和美中摩擦的背景下，報告強調各國必須努力避免內向型經濟。

此外，這個報告還列舉了“美歐貨幣緊縮”和“烏克蘭局勢”也是全球經濟的不穩定因素。