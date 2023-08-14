日美擬開發新型導彈 攔截朝中俄高超音速武器

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美國和日本正在協調共同研發新型導彈，以攔截朝中俄開發的高超音速武器。

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據共同社引述多名日本政府相關人士8月14日透露，日美兩國政府已基本決定，為攔截朝鮮和中-俄開發的高超音速武器，將共同開發新型導彈。

該消息說，日美將努力提升對被認為難以攔截的高超音速武器的應對能力，以加強威懾能力。目前雙方正在協調，希望在8月18日在美國舉行的日美首腦會談上達成共識。

該報道說，日-美將共同開發一款可在“高超音速武器滑翔階段”實施攔截的導彈。因為以變軌飛行來避開攔截的高超音速武器在滑翔階段的變軌動作比較受限，較易被捕捉到。日本政府力爭通過建立兩個階段的攔截系統來提高應對能力。

據介紹，高超音速武器能以五倍音速以上的超音速飛行，難以被雷達探測和攔截，被視作是可能改變戰爭方式的新一代武器，各國都在推進研發。

美國已開始研發一種在超高音速導彈滑翔階段實施攔截的新導彈。這款導彈從宙斯盾艦上發射。共同社說，日本新型導彈的開發可能與美國正在推進的計畫聯動。

日本防衛相濱田靖一和美國防長奧斯汀在今年6月的會談中，曾就推進技術合作以應對高超音速武器達成共識。