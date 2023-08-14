西非鄰國譴責尼日爾軍政權發出“新挑釁”

非洲/尼日爾

尼日爾的西非鄰國譴責尼日爾軍政權發出“新的挑釁”。尼日爾軍政權威脅要以“叛國罪”起訴被罷黜的巴祖姆總統。

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法新社從尼日爾首都尼亞美報道，反對尼日爾軍事政變的尼日爾的西非鄰國們，周一譴責尼日爾軍政府發出的要以“叛國罪”起訴巴祖姆總統的威脅，稱這是軍政府發出的“新的挑釁”。美國則對此表示“驚愕”。

周日晚上，尼日爾軍政權聲稱已收集到“證據，以便向該國及國際當局起訴”巴祖姆先生，罪名是“叛國”和“破壞國家安全”。

法新社報道，尼日爾軍政權所稱的證據，基於巴祖姆與尼日爾“國民”的“交往”、與“外國元首”的“交往”、以及與“國際組織負責人”的“交往”。

西非國家經濟共同體對這一起訴威脅回應說，這一做法“構成了一種新形式的挑釁，它違背了傳說的尼日爾共和國軍事當局通過和平手段恢復憲法秩序的意願”。

美國國務院對此作出反應稱，“我們對有關信息感到極為驚愕，根據這些信息，巴祖姆總統所受到的不公正拘留又上了一個檔次”。美國國務院認為，這“肯定無助於和平解決這場危機”。

在發生政變之前，美國和法國都是尼日爾的主要合作夥伴。兩國在尼日爾部署有大約2600名士兵，以打擊聖戰組織。多年來，這些聖戰組織一直在吞噬尼日爾這個國家以及薩赫勒的大部分地區。