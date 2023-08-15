中國防長李尚福訪莫斯科或談月球基地合作計畫

中國/俄羅斯

中國防長李尚福8月14日開始訪問俄羅斯和白俄羅斯，除了參加莫斯科國際安全會議，或與俄方磋商如何支持其侵略烏克蘭戰爭之外，他的航天背景讓外界想到中俄太空合作，特別是在月球建立基地的合作。

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中國防長李尚福訪今天8月15日在莫斯科出席第11屆莫斯科國際安全會議。據俄衛星網說，他在這個會議上稱，中國與俄羅斯在軍事領域的合作不針對第三國。李尚福還表示，中國準備好加強軍控方面的國際合作。

另據政客新聞POLITICO8月15日向本台發布的信息說，李尚福這次為期六天對俄羅斯和白俄羅斯的訪問，不僅是因為“俄羅斯對烏克蘭的野蠻戰爭”仍在繼續，還因為北京希望與莫斯科一起推進在2030年代建造月球基地的計畫。

李在這一領域擁有豐富的經驗，可以肯定的是，他正在密切關注俄羅斯月球-25號（Luna-25）將在月球南極的里程碑式任務。

POLITICO說，李尚福至少會對俄羅斯"月神-25"號感興趣，因為他是一名航天工程師，對中國的太空資產及其軍事應用有着深刻的了解。他在西昌衛星發射中心工作了三十年，並指揮該設施達十年之久，幾年前，他還參與了一次“反衛星”導彈試驗。

上周，俄羅斯航天局將月球-25 號探測器送往月球，執行在月球南極尋找水源的任務。最重要的是，這次任務的目標是成功登陸月球南極周圍長期被陰影籠罩的險峻山脈。這在以前是從未有過的，也是向建立永久性存在邁出的巨大技術一步。目前的計畫是，月球-25 號飛船於本周三進入月球軌道，下周將嘗試在月球表面軟着地。

POLITICO表示，俄羅斯宇航局（Roscosmos）不僅要全力以赴讓“月球-25號”着月，而且還面臨著另一個對手的競爭：印度的“Chandrayaan-3”號月球探測器計畫於8月23日降落月球，僅比俄羅斯登月時間遲兩天。