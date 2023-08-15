盧布貶值通貨膨脹：俄羅斯央行提高關鍵利率

俄羅斯/央行

俄羅斯央行（RCB）周二將其關鍵利率從 8.5% 提高到 12%，以應對盧布的下跌並抑制通貨膨脹。

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據法新社8.15發自明斯克的報道說，盧布對歐元和美元的彙率已跌至2022年3月以來的最低水平。面對持續上升的"通脹壓力"（8月7日4.4%）、俄羅斯央行認為有必要將關鍵利率上調3.5個基點，意圖在2024年將"通脹率恢復到 4%，並在未來穩定在接近4%的水平"。

俄羅斯央行在過去幾天一直拒絕以任何方式進行干預，現在他們決定提高關鍵利率，是繼7月21 日將關鍵利率從7.5%提高到8.5%之後，在不到一個月的時間裡，第二次提高關鍵利率。

法新社說，俄羅斯央行今天的這一決定，是在克里姆林宮對其貨幣政策直接提出批評後做出的。

周一，普京的經濟顧問馬克西姆-奧列奇金（Maxime Orechkine）在國家通訊社塔斯社發表的一篇文章中批評了俄央行的"靈活貨幣政策"。他隨後警告說："堅挺的盧布符合俄羅斯經濟的利益"。

幾個星期以來，在盧布自由下跌貶值的同時，通貨膨脹也不可避免地捲土重來，再加上侵略烏克蘭戰爭造成的成本增加，導致許多俄羅斯人擔心他們的生活水平下降。而去年物價的大幅上漲已經使他們的生活水平大打折扣。

法新社指出，俄羅斯本幣盧布下跌的主要原因之一是外貿狀況。由於國際制裁和歐洲人決心擺脫對莫斯科的能源依賴，俄羅斯銷售油氣能源的收入大幅下降，這對俄羅斯的影響尤為嚴重。