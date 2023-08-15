金正恩致普京：朝俄友誼將發展成“百年大計”的戰略關係...

朝鮮/俄羅斯

金正恩在8.15朝鮮解放日致電普京，讚頌俄羅斯紅軍當年血灑朝鮮山野。他並堅信朝俄友誼團結將發展成“百年大計”的戰略關係...。西方非常關注平壤在俄烏戰爭期間如何與莫斯科合作...

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朝鮮勞動新聞今天8.15刊出朝鮮領導人金正恩致俄羅斯總統弗拉基米爾·普京致的賀電。金正恩在賀電中說：“俄羅斯人民的寶貴兒女——紅軍將士們心懷對國際主義事業的崇高使命感，殲滅威脅人類命運的法西斯主義後，踴躍投身於反對日本軍國主義的“聖戰”取得又一個輝煌勝利，為實現世界人民的民族解放事業作出了巨大貢獻”。

金正恩補充說：“有名無名的紅軍勇士們和朝鮮人民革命軍隊員們一起在激烈的朝鮮解放戰鬥中流下的鮮血珍藏在朝鮮的山野上”。

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金正恩還堅信：朝俄友誼團結將“發展成為百年大計的戰略關係”，並承諾，“我們兩國將在爭取共同目標和事業的征程上彼此鼎力支持和聲援，永遠戰無不勝”。

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之前，據法新社報道，普京向金正恩祝賀朝鮮解放78周年時表示，朝鮮解放日是蘇聯"紅軍戰士和朝鮮愛國者，共同抗擊日本殖民主義的勇氣和英雄主義的象徵"。普京還表示，希望加強俄羅斯和朝鮮兩國的合作。而在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，西方非常關注平壤如何與莫斯科合作。