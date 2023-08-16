北約官員就烏克蘭可能為加入北約而放棄土地的說法道歉

烏克蘭/俄羅斯/北約

據挪威《世界之路報》周三報導，北約秘書長私人辦公室主任延森(Stian Jenssen)收回了他之前關於烏克蘭可能向俄羅斯放棄領土以換取北約成員國資格的言論。延森當天向該報表示，“我的發言是關於烏克蘭未來可能出現的情況的更廣泛討論的一部分，我不應該那樣說。這是錯的。”

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《世界之路報》此前的報道援引了延森周二在出席論壇活動時的發言。延森於會上表示，就烏克蘭未來加入北約的問題上有了重大進展，使戰爭不再重演符合各方利益。他補充說，俄羅斯在軍事上陷入了巨大困境，俄方想要佔領新的領土似乎是不現實的。延森說，當下的問題是烏克蘭能夠收復多少領土。

當被記者問到北約是否認為烏克蘭必須割讓土地才能與俄羅斯實現和平以及未來加入北約時，延森指出，關於烏克蘭戰後可能地位的討論已經在進行中，關於該國割讓領土給俄羅斯的問題由他方提及。延森回答道，“我並不是說事情一定要這樣。但這可能是一個可能的解決方案”。

延森的言論在見報後立即引來烏方的強烈批評。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周二通過推特回應說：“用領土換取北約的保護傘？這太荒謬了。這意味着故意選擇民主的失敗，鼓勵全球罪犯，維護俄羅斯政權，破壞國際法，將戰爭傳給後代。畢竟，俄羅斯為何要自願放棄挑釁、混合和傳統行為而不致失敗？”

波多利亞克補充說，“顯然，如果普京不慘敗，俄羅斯的政治體制不改變，戰犯不受到懲罰，戰爭必將隨着俄羅斯的胃口捲土重來。老實說，企圖通過普京的勝利來維護世界秩序，建立 ‘糟糕的和平’，不僅不會給世界帶來和平，反而會帶來恥辱和戰爭。這適用於任何形式的新‘歐洲分裂’：包括在北約保護傘下。那麼，為什麼要提出俄羅斯所希望的凍結方案，而不是加快武器供應呢？殺人犯不應受到駭人聽聞的放縱的鼓勵……”

一位匿名的北約官員周二晚些時候在接受《烏克蘭真理報》採訪時表示，北約在烏克蘭問題上的立場沒有改變，是“明確和堅定不移的”，烏方應自行決定如何以及是否要進行和平談判。

面對發言引發的爭議，延森周三向《世界之路報》更正說，“如果，我強調的是，如果你達到了可以談判的地步，那麼當地的軍事局勢、領土、誰控制什麼，將是絕對核心的，並且必然會對這一事件的可能結果產生決定性影響。戰爭將會受到關注。正是出於這個原因，我們為烏克蘭人提供他們所需要的支持至關重要。”

延森說，“另一件重要的事情是烏克蘭需要未來的安全保障。我們現在看到了俄羅斯在很長一段時間內、多年來的侵略模式，特別是針對烏克蘭的侵略模式。請記住，烏克蘭戰爭不是在2022年開始的，而是在2014年開始的。畢竟，確保戰爭結束之日不再發生這種情況符合我們的利益，無論戰爭如何結束。烏克蘭絕對必須獲得可靠的安全保證，以確保其未來”。他續指，但現在還沒有到這一地步，“沒有跡象表明俄羅斯人已經結束了侵略戰爭。”

延森強調，烏克蘭人必須根據自己的條件評估他們願意參加談判的條件以及願意談判的內容。他說，“正如我在周二的辯論中強調的那樣，這完全是烏克蘭的獨立權利”。就記者提問“北約是否願意就這場戰爭結束的開始進行討論”，延森回答說：“ 不，我會小心不要對此進行太多猜測。我認為現在最重要的是我們支持烏克蘭人。他們正處於反攻之中。”

延森談到，許多人評論說，烏克蘭反攻的進展比他們希望的要慢一些。延森說，“人們必須記住，戰爭爆發時，人們擔心烏克蘭可能在幾周或幾天內崩潰。它根本沒有發生。他們表現出了對抗強權的英勇努力”。他重申，現在的焦點是烏克蘭能夠收回多少領土。

延森指出，目前沒有任何跡象表明俄羅斯會改變侵略路線。他說，“我們認為沒有這樣的願望。這正是為什麼軍事進步對於烏克蘭來說如此重要，可以改變莫斯科的算盤，向莫斯科表明時間不站在他們一邊，隨着時間的推移，他們不會贏得這場勝利。正如我的老闆（北約秘書長、Jens Stoltenberg）延斯·斯托爾滕貝格所說，現在武器是通往和平的道路。”

就對烏克蘭的未來安全保證問題，延森表示，“我現在不會猜測，但必須有一個框架來確保這種情況不會再次發生。現在決定性的事情是烏克蘭人在戰場上取得進展，然後我們再處理其他問題。”