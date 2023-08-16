美國宣布對涉及朝俄武器貿易的3個實體實施制裁

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美國政府周三宣布對三個被指與朝鮮和俄羅斯之間的軍火交易有關的實體實施制裁，華盛頓正對那些尋求支持俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的實體和個人進行打擊。

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美國財政部在一份聲明中表示，由於俄羅斯在戰場上消耗彈藥並損失重型裝備，越來越多地被迫求助於朝鮮和其他國家來維持其在烏克蘭的戰爭。這是華盛頓採取的最新行動，自去年2月全面入侵開始以來，美國對俄總統普京當局實施了一系列制裁。這場戰爭已造成數萬人死亡，不少烏克蘭城市化為廢墟。

美國財政部通過聲明宣布，“今天，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 對3個與試圖支持俄羅斯與朝鮮民主主義人民共和國 (DPRK) 之間的軍火交易的逃避制裁網絡有關的實體實施了制裁。這些實體是Verus有限責任公司、國防工程有限責任合夥企業和 Versor S.R.O.。”

美國財政部稱，“這一行動是美國持續戰略的一部分，旨在識別、揭露和瓦解試圖支持俄羅斯對烏克蘭發動野蠻戰爭的第三國行為體。隨着俄羅斯在戰場上不斷消耗彈藥和損失重型裝備，它越來越被迫求助於包括朝鮮在內的少數盟友，以維持其在烏克蘭的無端戰爭。迄今為止，美國財政部已制裁了數百個參與規避對俄國際制裁製度的個人和實體。”

美國財政部負責反恐和金融情報事務的副部長尼爾森（Brian E. Nelson）表示，“美國繼續根除試圖從朝鮮向俄羅斯戰爭機器輸送支持的非法金融網絡。我們將與盟友和合作夥伴一道，繼續致力於揭露和破壞支撐普京在烏克蘭發動殘酷戰爭的軍火貿易。”

美國財政部稱，斯洛伐克國民、軍火商人姆克蒂切夫（Ashot Mkrtychev）已受到美方制裁，他是Versor公司總裁、該公司創始人和所有者以及國防工程公司董事。華盛頓指控姆克蒂切夫與朝鮮和俄羅斯官員進行談判，組織可能的計畫，向俄羅斯轉移20多種武器和彈藥，以換取運往朝鮮的貨物。

美國國務院發言人米勒(Matthew Miller)通過聲明強調，“今天的行動凸顯了我們對識別、揭露支持俄羅斯對烏克蘭發動非法戰爭的第三國行為者並讓其付出沉重代價的承諾。我們還將繼續對那些企圖逃避我們制裁的人採取行動。”