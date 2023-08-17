戴維營美日韓峰會未開 世界已聚焦

美日韓/戴維營

美國日本與韓國定於18日在美國戴維營舉行峰會。戴維營是馬里蘭州卡托克廷山脈著名的總統度假勝地。美國總統拜登希望通過本周五在戴維營舉行的峰會來鞏固與日韓關係，築牢日本與韓國的和解，並打下美國在印太合作的地緣政治戰略基石。

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拜登希望在戴維營加強韓日關係。據路透社今天報道稱，當韓國總統尹錫悅本周紀念韓國 1945 年脫離日本統治時，這位韓國總統並沒有詳細討論韓國人民在鄰國日本統治下所遭受的長達 35 年的殘酷佔領。相反，這位 62 歲的領導人還太年輕，不記得日本統治的屈辱，而是稱讚日本是現在擁有相同價值觀和利益的“夥伴”。面對來自朝鮮的核威脅，這是首爾和東京一直擔心的問題，尹錫悅着重保留了對“共產主義侵略”的譴責。

而拜登政府認為，東亞正在發生一場震撼但脆弱的調整：兩個長期相互尖刻和不信任的美國親密盟友之間的關係正在加深。這一變化將加速華盛頓對抗中國在該地區影響力的努力，並幫助美國保衛台灣。

美國總統喬·拜登希望通過本周五在戴維營舉行的峰會來鞏固這些關係，戴維營是馬里蘭州卡托克廷山脈著名的總統度假勝地。

路透社認為，能達成一項正式的安全安排，讓各國承諾相互防禦，但他們將同意就地區責任達成相互諒解。這三個國家的外交官表示，緊張局勢緩和的背後是對日益咄咄逼人的中國和反覆無常的朝鮮的共同擔憂。

據韓國副國家安全顧問金泰孝告訴記者，尹錫悅打破僵局的努力為加強合作提供了“重要動力”，並還說三位領導人將在戴維營度過“有史以來最長的在一起時間”。

平心而論，韓國和日本之前建立更緊密關係的努力已經遭遇挫折。2019年，日本戰時對待韓國人的方式引發爭議，導致首爾取消了軍事情報共享協議。同年晚些時候，日本對韓國芯片製造商所需的出口施加限制。

這一次，將主動權依賴於三位領導人，是有風險的。在尹錫悅、岸田或拜登所統治的國家中，約有十分之四的選民支持尹錫悅、岸田或拜登，而且幾乎沒有證據表明和解是普通公民的首要任務。

80 歲的民主黨人拜登在 2024 年總統選舉中尋求連任四年，他的對手可能是共和黨前總統特朗普，後者對華盛頓是否從美國傳統軍事和經濟聯盟中受益表示懷疑。

白宮意識到選舉時鐘，希望韓國和日本之間的進展難以逆轉，包括在軍事演習、彈道導彈防禦、經濟和科技研究方面建立例行合作。

美國印太協調員庫爾特·坎貝爾表示，兩國領導人將宣布計畫使峰會成為年度活動，並投資三路危機熱線技術。白宮東亞事務高級主任米拉·拉普-胡珀表示，他們還將強調共享導彈發射預警數據方面取得的進展。

據路透社，戴維營目標的挑戰依然存在。因為就在尹錫悅讚揚與日本的夥伴關係的同一天，岸田據稱向供奉着一些被定罪的二戰戰犯的靖國神社送去了祭品，此舉激怒了韓國人。

中國對此舉也進行了猛烈抨擊，並在戴維營峰會之前抓住了讓東京難堪的機會。日本決定很快將海嘯毀壞的福島核電站經過處理的放射性水排入海洋，這給了北京另一個這樣的機會。

該報道稱，預計三人在戴維營採取的具體行動不會導致與北京的口角急劇升級。然而，儘管每個國家都希望避免激怒北京，但中國認為華盛頓正試圖在外交上孤立中國並在軍事上包圍中國。而且拜登的助手一直在尋求在今年晚些時候拜登與中國國家主席習近平可能舉行會談之前緩解緊張局勢。

與此同時，朝鮮批評這三個國家之間不斷深化的軍事關係，認為這是創建“亞洲版北約”的危險前奏的一部分。就朝鮮領導人金正恩而言，他一直在向華盛頓最大的對手中國和俄羅斯示好。