美國計畫對產於中國、德國和加拿大的食品罐頭馬口鐵加征新關稅

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拜登政府計畫宣布對產於中國、德國和加拿大的生產食品罐頭用的馬口鐵加征5.29%到122.52%不等的關稅。美國的食品公司表示，此舉有可能導致美國部分罐頭食品的價格上揚。

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根據華爾街日報的報道，美國商務部在一項調查中發現，中國、德國和加拿大三國的鋼鐵廠以不公平的低價在美國銷售生產食品罐頭用的馬口鐵，因此加征關稅勢在必行。

中國鋼鐵廠的產品計畫被加征的關稅在三國之中高居榜首，稅率為進口價值的122.52%。華爾街日報引述美國政府一位官員的話說，這個高稅率部分反映了中國公司拒絕配合美國的調查行動。

華爾街日報指出，美國政府認定像中國這樣的經濟體中的國營公司在美國出售商品的價格受到政府補貼的扭曲，除非這些公司能夠證明事實不是這樣。

德國和加拿大公司計畫被加征的關稅稅率則要低很多。德國公司計畫被加征的關稅稅率為7.02%，而加拿大公司計畫被加征的關稅稅率為5.29%。這些稅率都是初步的決定，正式的決定將在明年一月份作出。

此次接受調查的還有在美國出售罐頭用馬口鐵的來自荷蘭、韓國、台灣、土耳其和英國的公司，但是這些公司並沒有被發現在美國市場上傾銷自己的產品。

由於收到美國鋼鐵工人聯合會以及擁有為數不多的一家美國馬口鐵工廠的美國最大鐵礦石生產商克利夫蘭-克里夫斯公司（Cleveland-Cliffs）的請願，美國商務部和半官方的國際貿易委員會於今年一月起開始進行調查。美國公司抱怨說，廉價的鋼鐵進口傷害了美國的鋼鐵廠和鋼鐵工人的就業機會。