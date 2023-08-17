金磚峰會在即 采聯手對抗西方？

金磚峰會/南非/對抗西方

金磚國家領導人下周將在南非舉行會議，討論如何將佔全球經濟四分之一的鬆散國傢俱樂部轉變為一支能夠挑戰西方在世界事務中主導地位的地緣政治力量。金磚國家影響遍布全球，各經濟體的運作方式截然不同，但團結起來的主要因素是對他們認為符合美國及其富裕國家盟友利益的世界秩序的懷疑

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金磚國家將在南非會面尋求削弱西方主導地位。據路透社今天稱，俄羅斯總統普京因涉嫌在烏克蘭犯下戰爭罪而面臨國際逮捕令，他不會加入巴西、印度、中國和南非領導人的行列，因為俄羅斯在是否擴大金磚範圍以納入數十個“全球南方”國家的問題上存在分歧。

南非將於8月22日至24日接待中國國家主席習近平、巴西總統盧拉和印度總理莫迪參加金磚國家峰會。

金磚國家遍布全球，各經濟體的運作方式截然不同，團結起來的主要因素是對他們認為符合美國及其富裕國家盟友利益的世界秩序的懷疑，這些國家提倡他們執行的國際準則。

關於金磚峰會計畫討論的內容，目前還沒有透露太多細節，但據南非稱，由於約40 個國家已表示有正式或非正式加入的興趣，預計擴大擴張將成為議程的重點。它們包括沙特阿拉伯、阿根廷和埃及。

中國在與美國的角力中尋求擴大其地緣政治影響力，希望迅速擴大金磚國家的規模，而巴西則抵制擴張，擔心這個已經笨拙的俱樂部可能會看到巴西的地位被金磚集團削弱。

中國外交部在對路透社提問的書面回應中表示，“支持在擴大成員方面取得進展，歡迎更多志同道合的夥伴早日加入‘金磚國家大家庭’”。

俄羅斯需要朋友來對抗俄羅斯因侵略烏克蘭問題而受到的外交孤立，因此渴望引入新成員，其最重要的非洲盟友。

印度正處於觀望狀態。

為了向金磚峰會的非洲東道國致敬，第十五次峰會的主題是“金磚國家與非洲”，強調該集團如何與這個日益成為世界大國競爭舞台的非洲大陸建立聯繫。

據路透社說，金磚國家熱衷於將自己打造成西方的替代發展夥伴。中國外交部表示，金磚國家尋求“改革全球治理體系，以增加發展中國家和新興市場的代表性……”。

金磚的新開發銀行（NDB）希望實現金融去美元化，並為飽受批評的布雷頓森林機構提供替代方案。但近十年來，金磚集團金融機構只批准了 330 億美元的貸款——大約是世界銀行去年承諾支付的金額的三分之一，並且最近因對成員國俄羅斯的制裁而陷入困境。

南非官員表示，巴西今年早些時候提出的金磚國家貨幣作為替代美元依賴的討論已經不被考慮。

金磚五國的碳密集型國家人口佔全球的 40%，其溫室氣體排放量也占同等比例。巴西、中國和南非的官員表示，氣候變化可能會出現，但表示這不會成為優先事項。

據路透社稱，金磚國家指責富裕國家是全球變暖的罪魁禍首，並希望它們承擔更多全球能源供應脫碳的責任。中國被指責阻礙二十國集團氣候討論，但中國對此予以否認。