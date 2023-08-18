周五俄羅斯指責烏克蘭對莫斯科發動無人機襲擊

周五（8月18日）俄羅斯指責烏克蘭對莫斯科發動無人機襲擊，迫使當局暫停莫斯科四個主要機場的交通，市中心的建築也發生了“強烈爆炸”。與此同時，美國同意從丹麥和荷蘭向烏克蘭派遣F-16戰鬥機。

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周五（8月18日）俄羅斯指責烏克蘭對莫斯科發動無人機襲擊，迫使當局暫停莫斯科四個主要機場的交通，市中心的建築也發生了“強烈爆炸”。與此同時，美國同意從丹麥和荷蘭向烏克蘭派遣F-16戰鬥機。

莫斯科市長表示，俄羅斯防空系統擊落了首都上空的一架無人機。他發帖稱，無人機碎片落入Expocentre展覽中心，該展覽中心位於莫斯科市中心，距離克里姆林宮以東約3英里（5公里）。索比亞寧表示沒有人員傷亡。社交媒體上流傳的視頻顯示了無人機的碎片擊中建築物的那一刻，當時發生小規模爆炸，隨後建築物冒出滾滾濃煙。

烏克蘭內政部顧問安東‧格拉什琴科（Anton Gerashchenko）則在社交媒體平台X（前稱為Twitter）上轉發了這段視頻，視頻顯示武裝警察正在保衛現場，調查人員在受損建築物附近忙碌。一名在該地區的目擊者稱，自己聽到了“強烈的爆炸聲”。

俄羅斯國防部表示，“莫斯科時間凌晨4點左右，基輔政權使用無人機對莫斯科城市和莫斯科地區發動了另一次恐怖襲擊。”襲擊一度導致莫斯科周邊的四個機場的航班暫停，迫使7架航班改道至其它地點。隨後機場又重新開放。自5月份一架無人機在克里姆林宮上空被摧毀以來，烏克蘭對俄羅斯境內的無人機空襲有所增加。烏克蘭和俄羅斯都聲稱受到對方襲擊，而且都否認在衝突期間針對平民。

據報導，無人機襲擊發生的幾個小時前，俄羅斯國防部稱挫敗了烏克蘭的黑海炮艇襲擊。俄方稱周四晚間，烏克蘭用一艘無人炮艇瞄準了俄方船隻。俄方的巡邏船向這艘烏克蘭船開火併將其摧毀。與此同時，烏克蘭南部敖德薩地區的官員指責，俄羅斯恢復了針對糧食基礎設施的攻擊。敖德薩州州長表示，烏克蘭的防空系統成功攔截了13架無人機。在莫斯科破壞了通過黑海的一項重要戰時出口協議後，基輔越來越多地利用多瑙河將糧食運輸到歐洲。烏克蘭官員說，俄羅斯無人機在夜間襲擊了多瑙河沿岸的儲存設施和港口。