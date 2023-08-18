美日韓戴維營峰會敲定安全新承諾 中國警惕是否涉及台灣與南海

美日韓/戴維營

據拜登政府稱，美國、日本和韓國將簽署一項新的安全承諾，承諾在太平洋地區發生安全危機或威脅時，三個國家官員將相互磋商。有關新的“協商義務”承諾的細節浮出水面，拜登今天在歡迎韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄在馬里蘭州戴維營總統度假勝地舉行峰會上敲定。

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美國、日本和韓國在戴維營峰會前就新的安全承諾達成一致。美聯社今天報道稱，此舉應是3國領導人在戴維營峰會上宣布的幾項聯合努力之一。隨着對朝鮮持續核威脅和中國在太平洋地區挑釁的擔憂日益加劇，這三個國家希望加強安全和經濟關係。

岸田周四在離開東京之前對記者表示，此次峰會將是“加強與首爾和華盛頓三邊戰略合作的歷史性時刻”。他說：“我認為，在日本周邊的安全環境日益嚴峻之際，舉行日美韓三國領導人齊聚的峰會非常有意義。”

拜登政府一位高級官員表示，“磋商義務”承諾旨在承認這三個國家擁有“根本上相互關聯的安全環境”，對其中一個國家的威脅就是“對所有國家的威脅”。這位官員表示，根據承諾，這三個國家同意在面臨威脅或危機時進行磋商、共享信息並協調各自的信息。該官員補充說，這一承諾不侵犯各國根據國際法享有的自衛權，也不改變美日、美韓之間現有的雙邊條約承諾。

美國在兩國之間駐有超過8萬軍隊。

這次峰會是拜登擔任總統期間首次在著名的戴維營舉行。

距白宮 65 英里（104.6 公里）的戴維營是卡特總統於 1978 年 9 月召集埃及總統薩達特和以色列總理貝京進行會談的地方，為 1979 年 3 月以色列和埃及之間歷史性的和平條約建立了框架。第二次世界大戰期間，富蘭克林·羅斯福總統和英國首相溫斯頓·丘吉爾在當時還被稱為香格里拉的度假勝地會面，決定將貝尼托·墨索里尼趕出戰爭的意大利戰役。

而拜登此次聚會的重點是推動美國兩個最親密的亞洲盟友進一步加強彼此之間的安全和經濟合作。這兩個歷史對手因對二戰歷史和1910年至1945年日本對朝鮮半島殖民統治的不同看法而產生分歧。

但在岸田和尹錫悅的領導下，隨着兩位保守派領導人努力應對朝鮮和中國帶來的共同安全挑戰，兩國已開始和解。朝鮮彈道導彈試驗和中國在台灣附近的軍事演習以及其他侵略行動都讓日本與韓國感到不安。

預計兩國領導人還將在峰會公報中詳細說明為三向危機熱線技術投資的計畫，並提供兩國在共享朝鮮導彈發射預警數據方面取得的最新進展。

預計峰會將發布的其他公告包括擴大彈道防禦軍事合作的計畫以及使峰會成為年度活動的計畫。

白宮稱三位領導人在戴維營度假勝地的聚會是日本與韓國兩國關係的歷史性時刻，也是韓國和日本擺脫數十年對抗的機會。

據美聯社說，領導人還可能討論有爭議的南海長期存在的領土衝突，涉及中國、菲律賓、越南、馬來西亞、台灣和文萊。

有消息說，中國謹慎對待美日韓戴維營峰會，尤其關注美日韓就台灣以及南海的涉及內容。