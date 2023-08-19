下架美元雷聲大雨點小 誰家的貨幣能替代呢？

美元/貨幣

金磚集團峰會在即，再引發下架美元的話題。問題是，新興經濟體正在努力結束美元的主導地位，有什麼選擇能替代美元呢？

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在發展中國家，許多國家厭倦了美國在全球金融體系中的主導地位，他們尤其對美元的力量不滿。下周，巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚國家集團將在南非約翰內斯堡與其他新興市場國家會面，他們將表達對美元的不滿。

據美聯社今天報道說，但抱怨國王美元比實際廢止事實上的世界貨幣更容易。

美元是迄今為止全球商業中使用最廣泛的貨幣，並且擺脫了過去對美元卓越地位的挑戰。

儘管金磚國家多次談論推出自己的貨幣，但在周二開始的峰會前夕，尚未出現任何具體建議。然而，新興經濟體已經討論了擴大本國貨幣貿易，以減少對美元的依賴。

在六月份的金磚國家外長會議上，南非的納萊迪·潘多爾表示，金磚國家新開發銀行將尋求“當前國際貿易貨幣”的替代品——這是美元的委婉說法。潘多爾坐在俄羅斯的謝爾蓋·拉夫羅夫和中國的馬朝旭旁邊——這兩個國家的代表特別渴望削弱美國的國際金融影響力。

金磚四國的成立可以追溯到 2009 年。最初，它只是“金磚四國”，是高盛經濟學家吉姆·奧尼爾創造的一個術語，指的是巴西、俄羅斯、印度和中國等新興經濟體。南非於2010年加入，並在名稱中添加了“S”。包括沙特阿拉伯、伊朗和委內瑞拉在內的20多個國家表示有興趣加入金磚國家。

2015年，金磚國家成立了新開發銀行，以替代美國和歐洲主導的國際貨幣基金組織和世界銀行。烏干達政治活動家馬丁·塞姆帕 (Martin Ssempa) 為烏干達通過的這項法律辯護，他表示：“發展中國家渴望放鬆西方的主導地位，並為新的世界秩序打開大門，在這個秩序中，東方擁有同等甚至更大的影響力。”今年對某些同性戀行為判處死刑。

但這項立法促使世界銀行本月宣布停止向這個東非國家提供新貸款。

發展中國家的批評者對美國願意利用美元的全球影響力對對手實施金融制裁感到特別不安，就像去年入侵烏克蘭後對俄羅斯所做的那樣。他們還抱怨美元波動會破壞其經濟的穩定。例如，美元升值可能會吸引其他國家的投資，從而在海外造成混亂。它還增加了償還以美元計價的貸款和購買通常以美元計價的進口產品的成本。

肯尼亞總統威廉·魯托今年對非洲對美元的依賴以及美元波動造成的經濟影響表示不滿，而肯尼亞先令則大幅貶值。他敦促非洲領導人加入新興的泛非支付系統，該系統使用當地貨幣，以鼓勵更多的貿易。巴西總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦支持在南美南方共同市場內部和金磚國家之間的貿易中使用共同貨幣。

但如果美元的缺點顯而易見，那麼它的替代品卻並非如此。

根據美聯儲研究人員的計算，從目前的情況來看，1999 年至 2019 年美洲 96% 的貿易以美元計價，亞洲 74% 的貿易以美元計價，歐洲以外的其他地方（使用歐元）為 79%。

儘管如此，近年來，隨着銀行、企業和投資者轉向歐元和人民幣，美元對全球商業的影響力有所減弱。

但歐元推出 24 年後，世界第二大貨幣的國際影響力仍無法與美元相媲美。哈佛大學經濟學家傑弗里·弗蘭克爾 (Jeffrey Frankel) 在一份報告中表示，美元在外彙交易中的使用量是歐元的三倍。

美聯社說，由於北京方面拒絕讓人民幣在世界市場上自由交易，人民幣的彙率也受到限制。