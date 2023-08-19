戴維營峰會後美日韓落實加強三邊合作以抗衡中朝

美日韓/戴維營

美國、日本和韓國周五舉行的戴維營峰會，邁出了重要的一步，建立了更穩固的三方聯盟來加強安全，以共同應對來自中國和朝鮮的威脅。美日韓達成的倡議涵蓋安全、技術和經濟合作領域，從加強情報共享到建立監測系統以偵測包括半導體和其他先進技術等供應鏈受到干擾的情況。

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據華爾街日報今天報道稱，美國總統拜登在戴維營接待了韓國總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)和日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)，這是2015年以來外國領導人首次受邀並聚集在這個總統度假地。三方承諾就各自面臨的安全威脅進行磋商、在彈道導彈防禦方面開展合作、每年舉行聯合軍事演習，以及每年舉行峰會以保持這一勢頭。

拜登在戴維營林地舉行的新聞發布會上說，“這是一個新的夥伴關係時代。這不是一天、一周或一個月的事情。這涉及數十年的關係，而我們正在建立這些關係。”

這三個盟友達成的倡議涵蓋安全、技術和經濟合作領域，從加強情報共享到建立監測系統以偵測包括半導體和其他先進技術等供應鏈受到干擾的情況。它們還同意共同應對朝鮮的網絡攻擊活動，並聯合制定計畫打擊虛假信息。

該報道稱，除了峰會之外，這三個盟國還將每年或更頻繁地舉行國家安全顧問、外交部長、國防部長、財政部長和其他部長會議。