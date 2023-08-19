日美韓首腦會談：直接警告與批判中國

日美韓首腦會談

18日，日美韓三邊首腦峰會在華盛頓近郊的總統別墅戴維營舉行，並發表了聯合聲明，強調三個國家開啟安全合作“新時代”。

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這是日美韓領導人首次在國際會議之外舉行三國峰會，美國總統拜登稱讚首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅“在改善日韓關係方面發揮了充滿勇氣的指導作用”。

會談後，三位領導人舉行聯合記者會。 會議主持人拜登表示：“這是在一個歷史性的場所舉行的會談，經過了一個歷史性的瞬間，我們將以新的形式合作，構建今後幾十年的關係。 尹錫悅說：“戴維營將作為一個歷史性的地方將被人們銘記，韓國、美國和日本在此宣布，將基於共同的價值觀，在加強國際秩序和促進安全與繁榮方面發揮核心的作用。” 岸田首相表達：“三國戰略夥伴關係的潛力的綻放是必然的，也是時代的要求。我們將開創日美韓夥伴關係的新時代。”

三位首腦宣布了日美韓中長期合作的指導方針“戴維營原則”（Camp David Principles）和概述具體合作框架的聯合聲明“戴維營精神”（Spirit of Camp David）。

《戴維營原則》同意把安全保障合作提升至新高度，將推進基於共同價值觀的“自由開放的印度太平洋”，強烈反對憑力量和脅迫單方面改變現狀的嘗試。

拜登強調，會談並非與中國對抗，但聯合聲明在談及地區形勢時直接點名批評和警告中國，表示強烈反對中國在南海爭端地區的“危險和攻擊性行為”以及“單方面改變印太海域現狀的企圖”，還重申了台海和平與穩定對國際社會安全與繁榮的重要性，同時表示，三個國家在台灣問題上的基本立場沒有改變。

在聯合聲明中，確認了三個國家將進行磋商，在發生安全威脅（包括緊急情況）時快速共享信息並發送協調一致的信息， 明確規定每年至少舉行一次四級領導人---首腦、外長、國防部長、安全保障負責官員會議，並明確了財政部長和經濟產業部長舉行新的會議的方針，還將設立司局級“印太對話”框架以及合作應對虛假信息等，並將建立海上安全領域新的合作框架，為東盟和太平洋島國提供支持。

關於朝鮮，聯合聲明“強烈敦促朝鮮放棄核計畫和彈道導彈計畫”，同時呼籲所有聯合國成員國全面實施基於安理會決議對朝鮮的制裁。

考慮到朝鮮等不斷頻繁的軍事動向，三方同意：1、每年實行聯合演習；2、三方分享有關朝鮮導彈的實時預警數據。

但是在對待中國和朝鮮問題上，三方也存在溫差。

美國和韓國打算加強包括核武器在內的延伸威懾，以應對朝鮮的威脅，但日本對此持謹慎態度。

此外，美國希望堅定地發展三邊框架來對抗中國，但日本和韓國則表現出謹慎的態度。

岸田首相還在18日於華盛頓附近的總統別墅戴維營與拜登總統舉行會晤，討論聯合開發新型導彈以攔截朝鮮、中國和俄羅斯正在開發的高超音速導彈。這次會談是在日美韓峰會之前舉行的。

朝鮮、中國和俄羅斯正在開發、生產和部署高超音速導彈等武器，這些導彈以超過音速五倍的速度沿不規則軌跡飛行。目前普遍認為這些武器難用雷達跟蹤和攔截。

兩國領導人確認並表示歡迎開始聯合開發美國正在開發的用於攔截高超音速導彈的GPI（滑翔階段攔截器）。