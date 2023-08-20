俄時隔47年再嘗試登月 “月球-25”探測器與月球相撞並不復存在

俄羅斯/太空/國際

據俄新社報導，俄羅斯國家航天集團公司新聞部門8月20日透露稱，根據初步計算，“月球-25”（Луна-25）探測器偏離設計軌道並與月球相撞並不復存在。8月11日，搭載“月球-25”探測器的“聯盟-2.1b”運載火箭從俄羅斯遠東地區的東方航天發射場發射升空。這是時隔47年來第一艘被送往月球的俄羅斯航天器。

8月15日，俄羅斯“月球-25”號探測器在飛往月球途中從相機拍攝的照片。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯國家航天集團公司在一份聲明中稱，“根據初步分析結果，由於實際脈衝參數與計算值存在偏差，‘月球-25’探測器偏離了設計軌道，與月球表面相撞，它已不復存在”。該集團解釋說，8月19日，“月球-25”探測器得到脈衝信號，移動到發射前的橢圓軌道。大約14時57分，與“月球-25”探測器的通信中斷。搜尋該探測器和恢復與其通信的措施沒有取得任何結果。俄羅斯國家航天集團公司補充說，專門組建的跨部門委員會將調查失去“月球-25”探測器的原因。

8月11日，俄羅斯“聯盟2.1b號”運載火箭攜帶近50年來首個國產探測器“月球-25”從東方航天發射場升空。“月球-25”原定將成為人類歷史上首個在地形險峻的月球南極着陸的探測器。着陸日期預計在8月21日。該探測器的主要任務是取樣研究月壤中是否存在冰。

“月球-25”探測器的升空曾在莫斯科燃起俄羅斯重返大國登月競賽的希望。1957年，蘇聯率先發射了一顆環繞地球軌道運行的衛星——斯普特尼克1號。1961年，蘇聯宇航員尤里·加加林（Yuri Gagarin）成為進入太空旅行的第一人。

時至今日，俄羅斯經濟面臨著數十年來最大的外部挑戰：西方制裁的壓力和被用來支撐自二戰以來歐洲最大規模的陸地戰爭。自1976年“月球-24”探測器登月以來，蘇聯及後來的俄羅斯從未嘗試過登月任務，當時勃列日涅夫還在克里姆林宮執政。

今年8月，俄羅斯和印度探測器展開了登月競賽。印度“月船-3”（Chandrayaan-3）探測器於7月14日發射升空，8月5日進入月球軌道。印度空間研究組織（ISRO）在社交平台X上稱，“月船-3”完成了最後一次月球軌道縮減機動，ISRO專家已着手登陸前的系統檢查工作。預計該探測器將於8月23日在月球表面着陸。