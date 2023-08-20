摩洛哥外交部：摩洛哥從未申請加入金磚國家，不會出席南非峰會

摩洛哥/金磚國家/國際

摩洛哥國家通訊社8月20日稱，該國尚未正式申請加入金磚國家集團，也不會出席在南非舉行的峰會。南非駐亞洲和金磚國家無任所大使蘇克拉爾（Anil Sooklal）曾在本月早些時候表示，摩洛哥是尋求加入該集團的國家之一。

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摩洛哥外交部周五發表聲明稱，“對摩洛哥王國而言，從未有過任何積極響應定於南非舉行的‘金磚國家/非洲’會議邀請的問題，也從未有過在任何級別上參加該會議的問題”。聲明提及，最近有媒體報道稱，摩洛哥可能申請加入金磚國家集團，並可能參加定於8月24日在南非約翰內斯堡舉行的下一次“金磚國家/非洲”會議。對此，摩洛哥外交部的消息來源強調，這不是金磚國家或非洲聯盟的倡議，而是南非以本國名義發出的邀請。

摩洛哥外交部的消息來源表示：“這是根據南非政府的單方面倡議組織的一次會議”，並補充說，摩洛哥因此根據其與南非緊張的雙邊關係對這一邀請進行了評估。據同一消息來源，“南非始終對摩洛哥王國表現出主要敵意，並在摩洛哥撒哈拉問題上一貫採取消極和教條的立場”，“比勒陀利亞（南非行政首都）因此在國內和非洲聯盟內部對摩洛哥的更高利益採取了臭名昭著的惡意行動”。

摩洛哥外交部的消息來源稱，“南非外交在組織此類活動時以輕率、即興和不可預測的管理方式而聞名”。該消息來源補充說，“摩洛哥受邀參加此次會議就是蓄意和挑釁性地違反協議的明證。更糟糕的是，許多國家和實體似乎都是由東道國任意邀請的，沒有任何實際依據，也沒有事先與金磚國家集團的其他成員國進行磋商”。同一消息來源還指出，摩洛哥因此從一開始就排除了對南非邀請的任何有利反應。

關於摩洛哥與金磚國家集團的關係，摩洛哥外交部授權的消息來源指出，“南非外交再次僭取了談論摩洛哥及其與金磚國家關係的權利，事先沒有進行協商，認為這是‘近似’，根本不反映現實”。出於同樣的原因，摩洛哥確實與金磚國家集團的其他4個成員國保持着實質性的、充滿希望的雙邊關係，甚至通過《戰略夥伴關係協定》與其中3個國家建立了聯繫。“然而，摩洛哥從未正式申請加入金磚國家集團”。

同一消息來源說，迄今為止，還沒有任何框架或確切的程序來規範這一集團的擴展。該消息來源補充說，摩洛哥未來與金磚國家的關係，無論是在性質上還是在範圍上，“都將屬於穆罕默德六世國王陛下所確定的摩洛哥王國外交政策的總體框架和戰略方向”。該消息來源強調說，“摩洛哥王國認為，多邊平台不應被用來鼓勵分裂或干涉主權國家的內政，也不應創造先例，以免有朝一日對發起者不利”。

金磚國家目前由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成，但約翰內斯堡峰會將討論該集團擴張的可能性，南非表示已有40多個國家表示有興趣加入。南非在外交上支持阿爾及利亞支持的波利薩里奧陣線，該陣線尋求在西撒哈拉建立一個獨立國家，而摩洛哥認為西撒哈拉是自己的領土。