澤連斯基：與荷蘭首相達成協議，烏克蘭將獲得42架F-16戰機

荷蘭/烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）8月20日到訪荷蘭，並在與荷蘭首相呂特（Mark Rutte）舉行會談後通過社交媒體宣布，雙方達成協議，烏克蘭將獲得42架美製F-16戰鬥機。澤連斯基表示，“而這僅僅是個開始。”

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澤連斯基周六通過推特宣布，“今天，我們又邁出了加強烏克蘭空中盾牌的一步。F-16戰鬥機。這些戰機將用於阻止俄羅斯恐怖分子進入烏克蘭城鎮”。他在呂特和荷蘭國防大臣奧隆格倫（Kajsa Ollongren）等官員的陪同下到訪了埃因霍溫附近的部署有F-16戰鬥機的機庫。

澤連斯基補充說，“馬克·呂特首相和我就我國飛行員和工程師完成培訓後向烏克蘭移交F-16戰鬥機的數量達成了協議。42架。這僅僅是個開始。謝謝你，荷蘭！”

呂特拒絕透露交付戰鬥機的數量和時間，只是說“儘快”。他談到，“F-16戰鬥機現在還不能立即為戰爭提供幫助。無論如何，這是荷蘭的一項長期承諾”。呂特表示，“我們希望它們儘快投入使用……不是下個月，那是不可能的，但希望能在不久之後”。

荷蘭和丹麥周五透露稱，美國已授權向烏克蘭提供美製F-16戰機。華盛頓的批准被視為對基輔的一大鼓舞，儘管這些戰鬥機不會在短期內對近18個月的戰爭產生影響。呂特表示，“荷蘭和丹麥承諾，一旦轉讓條件得到滿足，將向烏克蘭轉讓F-16 戰鬥機”。

荷蘭的F-16戰鬥機正變得多餘，因為它們目前正被第五代F-35戰鬥機所取代。據荷蘭國防部發言人稱，荷蘭皇家空軍仍有42架F-16戰機，其中24架處於戰備狀態。荷蘭正與丹麥一起，領導一個由北約其他11個盟國組成的聯盟，向烏克蘭飛行員傳授如何駕駛和維修F-16戰鬥機。

丹麥副首相兼國防大臣埃勒曼—延森（Jakob Ellemann－Jensen）周六通過聲明表示，“令我感到自豪的是，丹麥將與荷蘭一起向烏克蘭捐贈F16戰鬥機，以支持烏克蘭反對俄羅斯及其毫無意義的侵略的自由鬥爭。丹麥對烏克蘭的支持是堅定不移的，隨着F-16戰鬥機的捐贈，丹麥現在處於領先地位。”

丹麥方面的聲明稱，“鑒於俄羅斯殘酷無端的侵略，在美國支持下的丹麥和荷蘭都堅信，繼續支持烏克蘭至關重要。注意到F-16訓練聯合聯盟的建立，我們一致認為下一步自然是F-16戰鬥機的移交。捐贈戰機對於確保烏克蘭擁有功能齊全的F-16能力至關重要。我們同意在滿足轉讓條件時，與美國和其他夥伴密切合作，向烏克蘭和烏克蘭空軍轉讓F-16戰機”。

聲明補充說，“條件包括但不限於成功挑選、測試和訓練烏克蘭F-16人員以及必要的授權、基礎設施和後勤。在這些努力的同時，我們的目標是擴大我們的聯盟，並邀請其他感興趣的國家參與。我們仍然堅定致力於烏克蘭爭取自由和領土完整的鬥爭。”