南非總統拒絕捲入“世界大國之間的競爭”

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南非總統西里爾-拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）周日表示，南非"不會允許自己被拖入世界大國之間的競爭"，他正準備迎接出席周二峰會的金磚國家領導人，而此次峰會的背景是烏克蘭戰爭引發的國際舞台上的分歧。

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這位南非國家元首周日在電視直播的全國講話中宣布："我們不會讓自己捲入世界大國之間的競爭"。"我國奉行不結盟政策"。他補充說："我們抵制了與任何世界大國或有影響力的國家集團結盟的壓力。

法新社說，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，比勒陀利亞一直拒絕譴責莫斯科，聲稱自己傾向於對話，並因此招致了國際批評。

南非總統拉馬福薩發表這一聲明兩天後，巴西、俄羅斯、印度、中國和南非五個新興國家將在約翰內斯堡召開第15屆金磚國際集團峰會。

這個創造世界四分之一財富的集團，呼籲實現多極化的全球經濟和政治平衡，尤其是相對於美國和歐盟而言。

巴西國家總統盧拉和中國國家主席習近平將出席會議。印度總理莫迪和俄羅斯外長謝爾蓋-拉夫羅夫將分別代表印度和俄羅斯出席會議。

而因在烏克蘭犯下戰爭罪而被國際刑事法院（ICC）通緝逮捕的俄羅斯總統弗拉基米爾-普京將通過視頻參加會議。

南非總統拉馬福薩說，由於世界因日益分化成相互競爭的陣營而變得更加複雜和分裂，金磚國家集團正在考慮接納新成員以擴大其影響力。

這位南非總統強調說，南非支持擴大金磚集團的範圍，"將那些共同希望世界秩序更加平衡的國家納入其中"。

約有40個國家已申請加入或表示有興趣加入該集團。伊朗、阿根廷、孟加拉國和沙特阿拉伯也在申請之列。

除了五個金磚成員國的領導人外，預計約有五十個"金磚友好國家"的元首將出席此次峰會，會議將持續到本周四。