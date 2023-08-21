日本首相與伊朗總統9月將在紐約舉行會談

日本/伊朗

在伊朗外長8月上旬訪東京後，日本與伊朗決定9月在聯大會議期間在紐約舉行首腦會談。據共同社說，伊朗希望通過展現與日本之間的傳統友誼，避免在國際上受到孤立。

2023年8月7日，日本東京，日本首相岸田文雄在官邸與伊朗外長侯賽因-阿米拉布杜拉希安（Hossein Amirabdollahian）會面。

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伊朗外交消息人士日前向共同社透露，日本與伊朗兩國政府已達成一致，日本首相岸田文雄和伊朗總統萊希將在9月召開聯合國大會期間在紐約舉行會談

當前，伊朗和美歐圍繞核問題的談判陷入僵局，伊朗希望通過展現與日本之間的傳統友誼，避免在國際上受到孤立。

預計日伊兩國首腦將就伊朗的核開發、向進攻烏克蘭的俄羅斯提供無人機問題展開討論。

據伊朗外交消息人士稱，萊希將在會談中邀請岸田訪問伊朗。岸田和萊希去年9月在紐約出席聯大之際也曾舉行會談。

萊希還將要求日方對根據美國的制裁在日本凍結的伊朗資產進行解凍。該筆資產估計有30億美元左右。

因美國-伊朗對立而陷入動蕩的中東局勢也可能成為雙方討論的議題。伊朗在原油運輸的大動脈霍爾木茲海峽周邊，相繼扣押了多艘商船。美國則以遏製為目的向中東海域派出登陸艦等，緊張關係升級。

共同社說，鑒於運往日本的原油大多要經過霍爾木茲海峽，預計日方將會強調確保航行安全的重要性。

伊朗外交人士透露，伊朗外長阿米拉卜杜拉希安（Hossein Amirabdollahian）8月上旬訪日時兩國政府就舉行首腦會談達成了一致。岸田當時向阿米拉卜杜拉希安就伊朗擴大核相關活動表達了嚴重關切。