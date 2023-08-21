普里戈任出鏡聲稱自己在非洲，承諾“讓俄羅斯在各大洲更強大”

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俄羅斯瓦格納僱傭兵集團首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin ）8月21日在該組織下屬的社交媒體“電報”頻道上發布了他自6月底領導短暫兵變以來的首次視頻講話，視頻中出現的片段可能是在非洲拍攝的。

俄羅斯瓦格納首領普里戈任發布了他自6月未遂兵變以來的首段正式視頻。

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畫面中，普里戈任身着迷彩服，手持步槍，站在一片沙漠中。遠處有更多武裝人員和一輛皮卡車。路透社無法確定視頻的地理位置或核實日期，但普里戈任的講話和支持瓦格納頻道的一些帖子表明，視頻是在非洲拍攝的。

普里戈任在視頻中說道，“氣溫高達50多度，一切如我們所願。瓦格納PMC讓俄羅斯在各大洲更加強大，讓非洲更加自由。正義與幸福——為了非洲人民，我們讓 ISIS、基地組織和其他強盜的生活成為噩夢”。然後，他說瓦格納正在招募人員，該組織“將完成既定任務”。視頻還附有一個電話號碼，希望加入該組織的人可以撥打。

自6月底的進軍莫斯科事件後，瓦格納和普里戈任的未來一直不明朗。未遂兵變後，克里姆林宮稱，依照雙方協議瓦格納戰士將前往白俄羅斯。他們參加了俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中最激烈的一些戰。

自兵變以來，一些瓦格納戰士已轉移到白俄羅斯，並開始在那裡訓練軍隊。普里戈任在7月底發表的評論中還說，瓦格納準備進一步加強在非洲的存在。