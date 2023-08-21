朝鮮：金正恩出席戰略巡航導彈試射

朝鮮巡航導彈試射

朝鮮宣布在美韓年度大規模軍演之前，進行了最新一次巡航導彈試射。據朝鮮官方媒體周一（8 月 21 日）報道，朝鮮領導人金正恩視察了一支海軍部隊，並監督了戰略巡航導彈的試驗。

朝鮮政府於 2023 年 8 月 14 日星期一提供的一張未註明日期的照片，顯示朝鮮領導人金正恩於 8 月 11 日和 12 日視察朝鮮一家軍工廠時在一輛軍車前。

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據朝中社報道，金正恩視察了在東海（又稱日本海）的一支艦隊，並觀察了水兵準備發射“戰略巡航導彈”的演習。朝中社沒有透露這次視察是何時進行的，也沒有提供發射導彈類型的詳細信息。 但指出導彈“迅速擊中目標，沒有出現任何失誤”。

這一消息是在一年一度的乙支自由護盾演習開始之前宣布的。 為期十天的這一大規模美韓軍演定於 8 月 31 日結束，旨在應對朝鮮日益增長的核武器威脅。 平壤認為聯合軍演實際上是在為入侵朝鮮做準備，並一再警告稱，將會採取“壓倒性”行動予以回應。

三方合作

周日（8月20日）韓國警方稱，疑似朝鮮黑客曾對在聯軍戰爭模擬演習中心工作的韓國承包商，進行了電子郵件攻擊。美國總統拜登和韓國領導人尹錫烈、日本首相岸田文雄在戴維營舉行峰會幾天後，朝鮮就宣布了對巡航導彈的試驗。

在上周五舉行的新聞發布會上，美日韓領導人宣布峰會結束後，三方在安全問題上密切合作的“新篇章”即將開啟。法新社指出，這在不久前是不可想象的，因為東京和首爾之間的緊張關係與日本在1910年至1945年佔領朝鮮半島的殘酷歷史有關。 這次會議是三國領導人首次單獨舉行的峰會。 如果說中國是主要議題，那麼朝鮮問題也被提上了峰會日程。

三國領導人就在所有領域進行定期軍演的多年計畫達成一致，而不僅僅是針對平壤的一次性演習。 他們做出了“在危機期間通過直接溝通、進行相互協商的正式承諾”，還同意分享有關朝鮮的實時信息數據，並每年舉行峰會。