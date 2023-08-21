澤連斯基訪希臘 計畫與巴爾幹領導會晤

烏克蘭/希臘/巴爾幹/歐盟

希臘總理基里亞科斯-米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）辦公室宣布，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周一（8月21號）抵達雅典進行正式訪問。

2023年8月21日，希臘總理基里亞科斯-米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）（左）在希臘雅典歡迎烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。澤連斯基周一飛抵希臘，與該國領導人舉行會談，並出席巴爾幹領導人與歐盟高級官員的非正式會議。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，澤連斯基上周末訪問了瑞典、荷蘭和丹麥，他將在這個自俄羅斯入侵以來一直堅定支持烏克蘭的南歐國家繼續他的歐洲之行。雅典向基輔提供了人道主義援助和武器，包括步兵戰車、卡拉什尼科夫衝鋒槍和彈藥。

希臘政府首腦將於周一和周二會見巴爾幹地區領導人，周一晚將舉行非正式晚宴，歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾將出席。

米佐塔基斯的辦公室新聞稿說，宣布與會的還有塞爾維亞、摩爾多瓦、黑山和羅馬尼亞總統，科索沃、北馬其頓、保加利亞和克羅地亞總理，以及波黑部長會議主席。

法新社稱，這次會議標誌着在塞薩洛尼基舉行的首腦會議 20 周年紀念，塞薩洛尼基會議確認了西巴爾幹國家的歐洲前景。

儘管基於共同的東正教信仰，雅典是莫斯科的傳統盟友，但在米佐塔基斯的領導下，雅典明確譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

2022 年，希臘驅逐了十幾名俄羅斯外交和領事使團成員，並歡迎了數千名烏克蘭人及其家人。

去年 4 月，烏克蘭國防部長奧萊克西-雷茲尼科夫前往雅典會見了當時的國防部長。他當時表示，戰後基輔將請求雅典幫助清除亞速海的水雷，並發展該國的海軍力量。

希臘則提出重建馬里烏波爾的婦產醫院，該醫院在 2022 年遭到轟炸，目前被俄羅斯軍隊佔領。幾個世紀以來，烏克蘭的馬里烏波爾市和敖德薩市一直有大量希臘裔移民。